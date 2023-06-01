Європарламент ухвалив Акт про виробництво боєприпасів

Парламентарі ЄС підтримали законопроєкт про нарощування виробництва боєприпасів на території Євросоюзу для поповнення власних запасів та постачання Україні в середньо- та довгостроковій перспективі.

Європейський парламент у четвер, 1 червня, ухвалив Акт про підтримку виробництва боєприпасів (Act in Support of Ammunition Production, ASAP). За нього проголосували 446 депутатів, проти - 67, утрималися 112. Законодавча пропозиція надходила від Єврокомісії та містить заходи для термінового посилення здатності оборонної промисловості Європейського Союзу постачати Україні боєприпаси класу "земля-земля", артилерійські снаряди та ракети. У нарощування їх виробництва передбачається вкласти 500 мільйонів євро до 30 червня 2025 року з фондів ЄС.

Фінансова підтримка виділяється на створення нових виробничих потужностей, оптимізацію, розширення, модернізацію або перепрофілювання наявних потужностей, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників, встановлення транскордонних промислових партнерств, у тому числі державно-приватних, з метою, приміром, забезпечення доступу до стратегічних компонентів та сировини .

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"Війна Росії проти України оголила серйозний наслідок десятиріч недофінансування оборони, що позначилося на промислових потужностях і ланцюжках поставок", - зазначив під час дебатів на цю тему в Європарламенті 9 травня естонський депутат Свен Міксер.

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, який брав участь у дискусії, повідомив парламентарям, що відвідав 15 підприємств оборонної промисловості в різних країнах ЄС. За його оцінкою, воля та можливості для нарощування виробництва є, але багато компаній уже пов'язані контрактами з країнами за межами Євросоюзу. На думку єврокомісара, необхідно перевести оборонну промисловість на основу "економіки воєнного часу", щоб допомогти компаніям швидко отримувати порох, вибухові речовини, обладнання та інструменти. "Ми переорієнтуватимемо поточне виробництво на потреби Європи та України", - заявив Бретон, додавши, що це необхідний курс через "абсолютну терміновість".

План Борреля

Таким чином, Європарламент дав зелене світло третій частині плану щодо спільних закупівель боєприпасів у Євросоюзі. Тепер її має схвалити Рада ЄС.

Нагадаємо, у березні верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель представив програму із трьох частин. По-перше, ішлось про виділення мільярда євро з Європейського фонду миру (ЄФМ) на поповнення національних резервів країн Євросоюзу, що готові передати боєприпаси Україні. Другий пункт плану передбачає вироблення спільного скоординованого підходу до закупівель артилерійських снарядів для поповнення власних запасів та надання боєприпасів Україні у середньостроковій перспективі через Європейське оборонне агентство. Колективний підхід покликаний сприяти зниженню цін на боєприпаси та скоротити терміни їх постачання. На цю мету виділяється ще один мільярд євро з ЄФМ.

Третя частина плану полягає у нарощуванні потужностей оборонної промисловості в країнах ЄС для покриття потреб їхніх армій та допомоги Україні.

Рада Європейського Союзу 20 березня погодила цей підхід та пообіцяла спільними зусиллями надати Україні мільйон артилерійських снарядів протягом одного року. За останніми даними Борреля, Україна вже отримала щонайменше одну п'яту від обіцяної кількості снарядів.

Крім того, країни домовилися про термінове постачання Україні боєприпасів класу "земля-земля" та артилерійських снарядів, а також ракет із наявних запасів або шляхом перерозподілу актуальних замовлень. Рада ЄС також закликала держави-члени спільно закуповувати боєприпаси та ракети в оборонній промисловості Євросоюзу та Норвегії у рамках проєкту Європейського оборонного агентства та додаткових проєктів закупівель під керівництвом держав-членів, щоб поповнити свої запаси та продовжувати підтримку України.