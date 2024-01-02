В Японії вже більше 50 загиблих внаслідок землетрусу

У вівторок у Японії продовжилися підземні поштовхи. Оцінити масштаб наслідків наразі неможливо, постачанню допомоги та рятувальним операціям перешкоджають завали та зруйновані дороги, але відомо про щонайменше 57 жертв.

Кількість загиблих унаслідок землетрусу на півострові Ното на західному узбережжі Японії сягнула щонайменше 57, повідомляє у вівторок, 2 січня, японська інформаційна агенція Kyodo.

З постраждалих від землетрусу районів евакуювали понад 57 тисяч людей. Внаслідок катастрофи були зруйновані або сильно пошкоджені близько 90 відсотків будинків у місті Судзу, що знаходиться на північно-східному краї півострова. У місті Вадзіма після стихійного лиха понад 200 будівель охопили пожежі.

Оцінити масштаб збитків від землетрусу наразі неможливо, адже постачанню допомоги та рятувальним операціям перешкоджають завали та зруйновані дороги, пише агенція. Через пошкоджені транспортні шляхи рятувальники намагаються дістатися ізольованих районів морем і повітрям.

Рятувальний літак згорів у аеропорту Токіо

У вівторок один з літаків берегової охорони Японії, що мав доправляти допомогу у постраждалі регіони, зіштовхнувся із пасажирським Airbus A350. Внаслідок зіткнення виникла пожежа, в якій обидва літаки згоріли. Втім, усі 367 пасажирів і 12 членів екіпажу авіалайнера вчасно евакуювалися. 14 людей постраждали, але загрози їхнім життям немає.

Пасажирський Airbus A350 і літак берегової охорони Японії зіштовхнулися і згоріли в аеропорту Токіо Фото: Kyodo News/AP

Однак п'ятеро з шести членів екіпажу літака берегової охорони загинули. Врятувався лише капітан, він зазнав поранень. Причини інциденту розслідуються.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісідависловив співчуття через загибель членів екіпажу і зазначив, що влада працює над тим, аби аварія не вплинула на доставку засобів для ліквідації наслідків землетрусу.

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Поштовхи продовжувалися і 2 січня

Землетрус стався в центральній частині Японії 1 січня, його магнітуда становила 7,6. Епіцентр знаходився на півострові Ното, однак і в околицях японської столиці Токіо, на відстані близько 400 км, відчувалося коливання будинків.

Підземні поштовхи призвели до зсувів, розриву дорожнього покриття, було повалено дерева. У низці префектур було оголошено попередження про цунамі з хвилями заввишки п`ять метрів. Згодом попередження скасували, але місцевих жителів закликають бути обережними.

Афтершоки після землетрусу продовжилися і у вівторок. За даними метеорологічного управління Японії, загалом із понеділка було зафіксовано понад 150 підземних поштовхів. Метеорологи попереджають, що протягом тижня, особливо протягом найближчих двох-трьох днів, можуть статися нові потужні землетруси.

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