  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КатастрофиАфганістан

Землетрус в Афганістані: загинули щонайменше 2445 людей

Даниїл Сотников | Дар'я Нинько
8 жовтня 2023 р.

Рятувальні служби попереджають, що кількість жертв землетрусу в Афганістані може зрости, оскільки велику кількість завалів ще не розібрали.

https://p.dw.com/p/4XGri
Наслідки землетрусу у Афганістані
Наслідки землетрусу у АфганістаніФото: Omid Haqjoo/AP/dpa/picture alliance

Щонайменше 2445 людей стали жертвами потужного землетрусу в Афганістані. Про це в неділю, 8 жовтня, повідомляє Reuters з посиланням на заяву представника уряду талібів у Кабулі. За оновленою інформацією, ще понад дві тисячі людей зазнали поранень.

За оцінкою рятувальників, кількість жертв зростатиме, оскільки люди досі перебувають під завалами.

Зранку 7 жовтня в Афганістані було зафіксовано землетрус магнітудою 6,2 з епіцентром в кількох десятках кілометрів на північний захід від міста Герат, де проживають 272 тисячі людей. За першим землетрусом було ще кілька поштовхів магнітудою від 4,3 до 6,3.

Гуманітарна криза в Афганістані

Як зазначає AFP, Афганістан, владу в якому утримує радикальний ісламістський рух "Талібан", стикнувся з гуманітарною кризою, зокрема тому, що багато міжнародних організацій були змушені скоротити свою присутність у країні через вимоги, що висуваються талібами. У червні минулого року внаслідок землетрусу магнітудою 5,9 в Афганістані загинули більше тисячі людей.

Читайте також: Стало гірше, ніж думали. Як таліби змінили Афганістан

Звідки у "Талібану" гроші? (27.08.2021)

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки обстрілу Харкова (6 жовтня 2023 року)

РФ знову била по Україні: є загиблі і десятки поранених

Конфлікти8 жовтня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Палаюча машина після ракетного удару по ізраїльському Ашкелону

"Чорний день": соцмережі Ізраїлю після атаки ХАМАСу

"Чорний день": соцмережі Ізраїлю після атаки ХАМАСу

Конфлікти8 жовтня 2023 р.
Дым после ракетных ударов из сектора Газа по израильскому городу Ашкелон

Масштабна атака ХАМАСу на Ізраїль та відповідь ізраїльської армії

Масштабна атака ХАМАСу на Ізраїль та відповідь ізраїльської армії

Конфлікти7 жовтня 2023 р.10 фото
Лауреатка Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді

Що відомо про лауреатку Нобелівської премії миру 2023 року

Що відомо про лауреатку Нобелівської премії миру 2023 року

Політика7 жовтня 2023 р.
Саміт лідерів ЄС у Гранаді

ЄС готовий розширюватися: хто головний кандидат?

ЄС готовий розширюватися: хто головний кандидат?

Політика7 жовтня 2023 р.
Протестувальники несуть ноші із загиблим на Майдані Незалежності 20 лютого 2014 року

Чи засудять Януковича і його силовиків за розгін Євромайдану

Чи засудять Януковича і його силовиків за розгін Євромайдану

Закон і право6 жовтня 2023 р.
Запуск крилатої ракети Taurus під час маневрів у Південній Кореї

ЗМІ ФРН: Шольц не дає ракети Taurus через Кримський міст

ЗМІ ФРН: Шольц не дає ракети Taurus через Кримський міст

Конфлікти6 жовтня 2023 р.
На головну сторінку