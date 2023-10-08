Землетрус в Афганістані: загинули щонайменше 2445 людей

Рятувальні служби попереджають, що кількість жертв землетрусу в Афганістані може зрости, оскільки велику кількість завалів ще не розібрали.

Щонайменше 2445 людей стали жертвами потужного землетрусу в Афганістані. Про це в неділю, 8 жовтня, повідомляє Reuters з посиланням на заяву представника уряду талібів у Кабулі. За оновленою інформацією, ще понад дві тисячі людей зазнали поранень.

За оцінкою рятувальників, кількість жертв зростатиме, оскільки люди досі перебувають під завалами.

Зранку 7 жовтня в Афганістані було зафіксовано землетрус магнітудою 6,2 з епіцентром в кількох десятках кілометрів на північний захід від міста Герат, де проживають 272 тисячі людей. За першим землетрусом було ще кілька поштовхів магнітудою від 4,3 до 6,3.

Гуманітарна криза в Афганістані

Як зазначає AFP, Афганістан, владу в якому утримує радикальний ісламістський рух "Талібан", стикнувся з гуманітарною кризою, зокрема тому, що багато міжнародних організацій були змушені скоротити свою присутність у країні через вимоги, що висуваються талібами. У червні минулого року внаслідок землетрусу магнітудою 5,9 в Афганістані загинули більше тисячі людей.

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