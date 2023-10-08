Землетрус в Афганістані: понад 2000 загиблих

Кількість жертв землетрусу в Афганістані зростатиме, адже багатьох постраждалих та загиблих ще не дістали з-під завалів зруйнованих будинків.

Унаслідок сильного землетрусу в Афганістані загинули понад дві тисячі осіб. Про це в неділю, 8 жовтня, повідомляє агентство Associated Press із посиланням на заяву представника уряду талібів у Кабулі.

За оцінкою рятувальників, кількість жертв зростатиме, оскільки люди досі перебувають під завалами, а сотні будівель були зруйновані.

Постраждали понад дев'ять тисяч людей, повідомляє агенція Reuters із посиланням на представника рятувальних служб Афганістану.

Вранці в суботу, 7 жовтня, на заході Афганістану зафіксували землетрус магнітудою 6,2 з епіцентром у 42 кілометрах на північний захід від міста Герат, де мешкають 272 тисячі осіб. Осередок залягав на глибині 10 кілометрів. За першим землетрусом слідували ще кілька поштовхів магнітудою від 4,3 до 6,3.

Як зазначає агентство AFP, Афганістан, владу в якому утримує радикальне ісламістське угруповання "Талібан", перебуває в гуманітарній кризі, зокрема й через те, що багато міжнародних організацій були змушені скоротити свою присутність у країні через вимоги, які висувають таліби.

У червні минулого року внаслідок землетрусу магнітудою 5,9 в Афганістані загинули понад тисяча осіб.

Нинішній землетрус є одним з найбільш руйнівних і смертоносних в Афганістані за останні два десятиріччя.