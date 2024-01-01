В Японії стався потужний землетрус: поштовхи здійняли цунамі

У понеділок, 1 січня, Японію сколихнув потужний землетрус. Згідно з повідомленням метеослужби він мав магнітуду 7,5 бала, а епіцентр знаходився в Ното у префектурі Ісікава.

Національна метеослужба країни попередила про загрозу цунамі заввишки від трьох до п'яти метрів у префектурах Ісікава, Ямагата, Ніїґата, Тояма, Фукуї та Хіого. Перші хвилі заввишки понад один метр уже накрили берегову лінію в районі портового міста Вадзіма в префектурі Ісікава, пише AFP.

Рятувальні служби закликали населення прибережних районів перебратися на височини. Про жертви та руйнування поки не повідомлялося.

Атомні електростанції в регіоні не постраждали, але понад 36 тисяч домогосподарств залишилися без електроенергії, передає Reuters.

Відлуння землетрусу відчувалися і в столиці Токіо - за 500 кілометрів від епіцентру, де, як зазначає dpa, почали хитатися будівлі. У деяких районах країни сталися збої в роботі телефонних мереж та інтернету.

Загрозу цунамі також оголосили в Росії: у прибережній частині західного узбережжя Сахаліна, у Владивостоці та в Находці.

Нагадаємо, що в березні 2011 року на східному узбережжі Японії стався землетрус магнітудою 9,0. Він спричинив потужне цунамі, внаслідок якого загинули близько 20 тисяч людей. Стихійне лихо призвело і до катастрофи на атомній електростанції "Фукусіма" - найбільшої атомної аварії з часу Чорнобильської 1986 року.

Японія входить до країн, які найбільше страждають від землетрусів. Вона розташована в зоні Тихоокеанського вулканічного вогняного кола, в якій налічується 328 діючих наземних вулканів з 540 відомих на Землі.