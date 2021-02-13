 У Японії вшанували пам′ять жертв катастрофи у Фукусімі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2021

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Новини

У Японії вшанували пам'ять жертв катастрофи у Фукусімі

10 років тому Японія пережила землетрус, який викликав руйнівне цунамі. Воно спричинило аварію на атомній електростанції "Фукусіма-1".

Японія хвилиною мовчання вшанувала пам'ять жертв катастрофи, що сколихнула країну 10 років тому

Японія хвилиною мовчання вшанувала пам'ять жертв катастрофи, що сколихнула країну 10 років тому

Жителі Японії у четвер, 11 березня, молитвами, покладанням квітів, зі сльозами на очах вшанували пам'ять жертв катастрофи, що сколихнула країну 10 років тому.

О 14:46 за місцевим часом Японія завмерла в хвилині мовчання - саме у цей час 11 березня 2011 року на північному сході країни стався потужний землетрус магнутідою 9. Він спричинив цунамі, висота хвилі якого подекуди сягали 20 метрів. Стіна води накрила тоді цілі міста та села, а також атомну електростанцію "Фукусіма-1". Внаслідок стихійного лиха з ладу вийшла система охолодження електростанції, що спричинило низку вибухів та великий витік радіації. Аварію на "Фукусімі-1" вважають найбільшим атомним інцидентом з часів катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Дівчина молиться за своїх батьків і молодшого брата, які загинули у катастрофі

Дівчина молиться за своїх батьків і молодшого брата, які загинули у катастрофі

Станом на грудень 2020 року в Японії нарахували 15899 жертв цієї потрійної катастрофи, більшість з яких загинула внаслідок цунамі. Ще 2527 людей до сих пір вважають зниклими безвісти. Також понад шість тисяч людей зазнали ушкоджень.

Виступаючи на траурній церемонії у Токіо прем'єр-міністр Японії Йосіхіде Суга зазначив, що відбудова постраждалого регіону входить у завершальну стадію. Він запевнив, що уряд продовжить підтримку регіону і докладатиме зусиль, аби люди мали змогу повернутися до уражених катастрофою районів, повідомляє агентство dpa.

Загалом постраждалий регіон змушені були залишити 470 тисяч людей, з них близько 41 тисячі все ще не повернулися до місць попереднього проживання. Більшість із них - з префектури Фукусіма, де окремі райони поблизу АЕС  залишаються зоною обмеженого доступу через високий рівень радіації.

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