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У Китаї стався потужний землетрус: щонайменше 118 жертв

Дмитро Шварц
19 грудня 2023 р.

Землетрус магнітудою 6,2 стався у віддаленому гірському окрузі північно-західної китайської провінції Ганьсу о 23:59 за місцевим часом. Проведення пошуково-рятувальних робіт ускладнює погода.

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Пошуково-рятувальні роботи у провінції Ганьсу
Пошуково-рятувальні роботи у провінції ГаньсуФото: China Daily/REUTERS

Землетрус магнітудою 6,2 стався у віддаленому гірському окрузі на північному краї Цинхай-Тибетського плато у Китаї у ніч на вівторок, 19 грудня. Наразі відомо про щонайменше 118 загиблих, кількість поранених складає сотні, пише Reuters з посиланням на китайські державні ЗМІ.

Землетрус стався в повіті Цзішишань північно-західної китайської провінції Ганьсу о 23:59 за місцевим часом (15:59 за Гринвічем) на глибині 10 кілометрів, згідно з даними Китайського центру землетрусів (CENC).

За останніми наявними даними, у Ганьсу під час землетрусу загинули 105 людей. З 397 постраждалих станом на ранок 16 перебували у критичному стані, повідомила влада провінції на пресконференції. Кількість загиблих у сусідній провінції Цинхай зросла до щонайменше 13 людей, ще 182 - зазнали поранень.

До подолання наслідків землетрусу залученя рятувальники, військові та поліція. Міністерство з питань надзвичайних ситуацій Китаю підвищило рівень екстреного реагування на землетрус до другого найвищого рівня. Національна комісія країни з охорони здоров'я направила групу медичних експертів і бригади екстреної допомоги з інших провінцій.

Місцева влада запровадила обмеження на рух транспорту в Цзішишань до завершення рятувальних робіт. Волонтерів також просять не їхати в зону лиха, повідомляють місцеві ЗМІ.

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За даними ЗМІ, які посилаються на місцевого експерта з реагування на стихійні лиха, найбільшою проблемою для пошуково-рятувальних робіт є погода. У вівторок вранці температура неподалік від місця землетрусу становила близько мінус 14 градусів за Цельсієм. Так погодні умови можуть скоротити час, який лишається для порятунку людей, що вижили, йдеться в повідомленні.

Землетруси є частим явищем у західних провінціях Китаю, що розташовані на східній межі Цинхай-Тибетського плато, тектонічно активної території. Найбільш смертоносний за останні десятиліття землетрус магнітудою 8,0 стався в Сичуані у 2008 році. Його жертвами стали близько 70 000 людей, нагадує Reuters.

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