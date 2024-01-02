В Японії десятки загиблих внаслідок землетрусу

Кількість жертв землетрусу в Японії сягнула щонайменше 48. Метеорологи попереджають, що протягом тижня можуть статися нові потужні землетруси.

Кількість загиблих унаслідок серії потужних землетрусів на півострові Ното на західному узбережжі Японії продовжує зростати. Прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда заявив у вівторок, 2 січня, про "численні жертви". Порятунок тих, хто вижив, він назвав "змаганням із часом".

За даними місцевої влади, підтверджено загибель щонайменше 48 осіб. Найбільших руйнувань зазнало місто Вадзіма в префектурі Ісікава: там згоріли понад 100 будинків, є повідомлення про обвали. За даними телеканалу NHK, у місті загинуло восьмеро людей, щонайменше семеро дістали серйозні поранення. У регіоні триває пошуково-рятувальна операція.

Будинки хиталися і в Токіо

Землетрус стався в центральній частині Японії 1 січня, його магнітуда становила 7,6. Епіцентр знаходився на півострові Ното, однак і в околицях японської столиці Токіо, на відстані близько 400 км, відчувалося коливання будинків. Підземні поштовхи призвели до зсувів, розриву дорожнього покриття, було повалено дерева. У низці префектур було оголошено попередження про цунамі з хвилями заввишки 5 метрів. Згодом попередження скасували, але місцевих жителів закликають бути обережними.

За словами прем'єр-міністра Кісіди, доступ у північну частину півострова ускладнений через пошкоджені транспортні шляхи. Рятувальники спробують морем дістатися ізольованих районів.

Афтершоки продовжилися у вівторок вранці. За даними метеорологічного управління Японії, загалом із понеділка було зафіксовано 155 підземних поштовхів. Метеорологи попереджають, що протягом тижня, особливо протягом найближчих двох-трьох днів, можуть статися нові потужні землетруси.