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В Англії нападник вбив трьох осіб

Ольга Лебедєва | Валерій Сааков
3 год. тому

В англійському Ноттінгемі вбито трьох осіб, а ще трьох травмовано внаслідок наїзду фургона. Поліція бачить зв'язок між інцидентами, затримано підозрюваного.

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Напади в центрі Ноттінгема: є загиблі
Після інцидентів у центрі НоттінгемаФото: Jacob King/dpa/picture alliance

В англійському місті Ноттінгем вбито трьох людей, ще троє постраждали під час наїзду, вчиненого водієм фургона, повідомила поліція у вівторок, 13 червня. За її попередньою інформацією, вбивства та наїзд пов'язані між собою. За підозрою у вбивстві затримано 31-річного чоловіка.

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За даними поліції, спочатку рано вранці на одній із вулиць у центрі 340-тисячного міста за 200 кілометрів на північ від Лондона було виявлено тіла двох убитих. Після цього поліцію викликали на інше місце неподалік від першого, де чоловік спробував скоїти наїзд на трьох людей, постраждалих доправили в лікарню. Потім неподалік від центру міста виявлено ще одного вбитого.

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"Ми вважаємо, що всі три інциденти пов'язані між собою", - заявила комісарка поліції Ноттінгема Кейт Мейнелл. Про деталі та можливі мотиви злочинця поки не повідомляють. За словами Мейнелл, триває розслідування.

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Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак подякував рятувальним службам і поліції за їхню роботу і висловив співчуття близьким загиблих.

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