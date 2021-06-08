 У Канаді водій навмисно здійснив наїзд на родину мусульман | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.06.2021

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Новини

У Канаді водій навмисно здійснив наїзд на родину мусульман

У провінції Онтаріо внаслідок наїзду автомобіля загинули четверо членів однієї сім'ї, дитина з травмами госпіталізована. Прем'єр Канади Джастін Трюдо засудив скоєне і заявив, що ісламофобії немає місця в суспільстві.

Канадська поліція на місці злочину

Канадська поліція на місці злочину

В канадській провінції Онтаріо чоловік, який керував автомобілем, наїхав на мусульманську родину. Внаслідок цього загинули четверо людей, одна дитина дістала значні травми. Водій діяв на ґрунті ненависті, повідомив у понеділок, 7 червня, старший інспектор поліцейського управління канадського міста Лондон Пол Уейт.

"Є докази того, що це був спланований, навмисний акт, мотивований ненавистю… Вважаємо, що жертви були обрані як цілі через їхню прихильність ісламу", - наголосив він.

За даними правоохоронців, ймовірний винуватець події - 20-річний Натаніель В. Після того, як він скоїв наїзд на людей, які перебували на тротуарі, він утік з місця злочину. Поліція затримала його в семи кілометрах від місця події.

Чоловіка взяли під варту і звинуватили у чотирьох епізодах вбивства за обтяжуючих обставин та одному замаху на вбивство. На даному етапі вирішується питання про можливе пред'явлення йому звинувачень в тероризмі.

За даними The London Free Press, внаслідок інциденту загинув 46-річний глава сімейства, його 44-річна дружина, 15-річна дочка і 74-річна мати одного з подружжя. Дев'ятирічний син був доставлений в лікарню з серйозними пораненнями, що не загрожують життю. Як зазначають ЗМІ, сім'я іммігрувала в Канаду з Пакистану близько 14 років тому.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що він - "в жаху" від події, та додав, що "ісламофобії немає місця в жодній з наших громад". "Ця ненависть віроломна і огидна - і вона повинна припинитися", - наголосив він. 

Канадська рада мусульман заявила, що ідеться про теракт. "Це теракт на канадській землі, і з ним слід поводитися як з таким", - сказав президент Ради Мустафа Фарук, передає агенція AFP.

У 2017 році внаслідок нападу на мечеть у Квебеку загинули шестеро людей, ще восьмеро дістали поранень. Трюдо тоді назвав напад актом тероризму щодо мусульман.

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