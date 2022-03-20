У Бельгії невідомий в'їхав у натовп людей: 6 загиблих

У Бельгії автомобіль врізався в натовп людей, які брали участь у карнавальному заході у землі Валлонія. Внаслідок інциденту в містечку Стрепі-Бракеньї вранці в неділю, 20 березня, загинули 6 людей, ще 10 отримали тяжкі та 27 - легкі тілесні ушкодження, повідомили бельгійські ЗМІ з посиланням на місцеву владу.

Поки що незрозуміло, чи був наїзд на людей навмисним. Згідно з повідомленнями, водій намагався втекти з місця події, але його затримали. Інцидент стався приблизно за 50 кілометрів на південь від Брюсселя.

Модератор бельгійського телеканалу RTL повідомив із місця подій про драматичні сцени. За його словами, автомобіль врізався в саму гущу натовпу. "Звучала музика, сміх, і вже за три секунди пролунали крики. Це було жахливо", - розповів він. У карнавальному заході взяли участь близько 150 людей.

Міністерка внутрішніх справ Бельгії Аннеліс Верлінден висловила найглибші співчуття родичам, друзям загиблих та постраждалих. "Те, що планувалося як прекрасне гуляння, перетворилося на драму", - написала вона у Twitter.