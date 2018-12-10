Наїзд на пішоходів у Трірі: суд арештував водія позашляховика

Чоловіка, підозрюваного в наїзді на пішоходів у центрі Тріра, арештовано суд на період розслідування. Про це в череду, 2 грудня, повідомив речник поліції. За його словами, влада також розглядає як варіант його утримання в закритій психіатричній клініці, оскільки в підозрюваного є ознаки можливого психічного розладу.

Нагадаємо, що напередодні 51-річний чоловік, перебуваючи за кермом позашляховика, цілеспрямовано виїхав на пішохідну зону в місті Трір і спрямував авто у перехожих. Унаслідок цього загинули п'ятеро людей, зокрема дев'ятимісячне немовля та його 45-річний батько. Також жертвами наїзду стали троє жінок віком 25, 52 та 73 роки. Мати немовляти вижила та зараз перебуває в лікарні разом з півторарічним сином. Загалом внаслідок інциденту були травмовані 14 осіб.

Водія автомобіля затримали через чотири хвилини після виклику поліції. Жодних політичних мотивів наїзду поки що не виявлено. Підозрюваний дав свідчення, але поліція не розголошує їхній зміст. Прокуратура розглядає цей злочин як вбивство кількох осіб, замах на вбивство та завдання тілесних ушкоджень. Про можлививих співучасників зловмисника нічого не відомо.