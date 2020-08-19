У Трірі авто наїхало на людей у пішохідній зоні: двоє загиблих

Щонайменше двоє перехожих загинули внаслідок наїзду автомобіля у пішохідній зоні у німецькому місті Трір, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц на заході ФРН. Надзвичайна подія сталася вдень у вівторок, 1 грудня. Як повідомили у місцевій поліції, ще щонайменше кілька перехожих отримали травми.

Телерадіокомпанія SWR повідомила з посиланням на мера міста Вольфрама Лайбе (Wolfram Leibe), що внаслідок інциденту серйозно травмовано 15 осіб.

Поліція затримала 51-річного водія авто

Поліція повідомила, що арештувала водія позашляховика, інформує Reuters. Ним виявився 51-річний місцевий житель. Поки що не повідомляється, був наїзд на людей скоєно навмисно чи випадково. Місцева поліція просить жителів міста до з'ясування усіх обставин трагічної події утриматися від відвідування району Тріра, де відбувалася аварія.

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