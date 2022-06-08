Авто у Берліні наїхало на групу школярів та учителів з Гессена

Група школярів із Гессена постраждала внаслідок наїзду автомобіля на заході Берліна. Одна із вчителів загинула, ще один педагог отримав тяжкі поранення. Постраждали також велика кількість школярів, повідомили в середу, 8 червня, берлінський Сенат і земельний уряд Гессена у Вісбадені. За даними пожежної служби Берліна, шестеро людей перебувають у небезпечному для життя стані, ще троє отримали тяжкі поранення. На місці трагедії працюють понад 100 співробітників екстрених служб та поліцейських. Перед обстеженням автомобіля з міркувань безпеки було евакуйовано людей, які перебували у великому торговому центрі Europacenter навпроти місця події. "Розслідування ведеться в усіх напрямках", - заявила правляча бургомістерка Берліна Франциска Ґіффай (Franziska Giffey).

Підозрюваний - 29-річний виходець із Вірменії

Інцидент стався вранці в середу на берлінській площі Брайтшайдплац, неподалік меморіальної церкви кайзера Вільгельма та бульвару Курфюрстендамм. Автомобіль Renault в'їхав у натовп пішоходів, а потім - через 200 м - у вітрину магазину.

Гелікоптер рятувальників на місці наїзду на пішоходів

Водія затримали і передали поліцейським перехожі. Ним виявився 29-річний виходець з Вірменії з подвійним громадянством, який проживає в Берліні, повідомила берлінська поліція. За інформацією dpa, він був за кермом автомобіля, що належить його старшій сестрі, і вже був відомий поліції, але не у зв'язку з екстремізмом. Водночас сенаторка з питань внутрішніх справ, цифровізації та спорту в уряді Берліна Іріс Шпранґер (Iris Spranger) спростувала повідомлення ЗМІ про виявлення в автомобілі листа з визнанням і роз'ясненням злочину. За її словами, в машині знайдено "плакати" із заявами, що стосуються Туреччини. Мотиви підозрюваного зараз з'ясовуються, додала Шпранґер.

Даних про політичні мотиви поки що немає

Глава берлінської поліції Барбара Словік (Barbara Slowik) у свою чергу заявила, що підозрюваний перебуває у лікарні. Нині відсутні дані про його політичні мотиви, додала вона. В офіційних заявах не згадується, що могло йтися про нещасний випадок.

Читайте також: Поліція ФРН заявляє, що попередила теракт у школі Ессена

Газета Bild цитує слова одного зі слідчих, який нібито назвав ймовірного злочинця "холоднокровним вбивцею" і виключив ймовірність нещасного випадку. Учні десятого класу однієї зі шкіл гессенського міста Бад-Арользен перебували у Берліні у шкільній поїздці у супроводі вчителів, пише AFP. Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) висловив близьким загиблої "найглибші співчуття". Уряди Гессена та Берліна заявили, що вражені трагедією, і пообіцяли допомогу постраждалим. У німецьку столицю виїхали співробітники школи, аби допомогти постраждалим учням та їхнім батькам.

У грудні 2016 року на тій же площі Брайтшайдплац терорист "Ісламської держави" врізався на вантажівці в різдвяний ярмарок. Унаслідок теракту загинули 13 людей.