Усик про своє затримання в Польщі: Сталося непорозуміння

Боксера затримали в аеропорту Кракова та надягли кайданки. Зеленський обурився "таким ставленням до чемпіона" та особисто втрутився в ситуацію.

Українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова ввечері вівторка, 17 вересня. Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Жан Беленюк.

На поширених ним відео видно, як спортсмен стоїть у наручниках в оточенні п'ятьох польських правоохоронців.

Читайте також: Двобій року: Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу

Зеленський обурився ставленням до Усика

У ситуацію втрутився президент України Володимир Зеленський.

"Поговорив телефоном з Олександром Усиком, коли він був затриманий. Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона", - написав він у соціальних мережах.

Президент доручив доручив міністру закордонних справ Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку "негайно розібратися в усіх деталях інциденту".

Читайте також: Зеленський відзначив Усика нагородою "легенда України"

МЗС надішле Польщі ноту протесту через Усика

Сибіга згодом повідомив, що МЗС сприяло звільненню боксера.

Міністр назвав дії польських прикордонників "непропорційними та неприпустимими щодо нашого чемпіона" та пообіцяв надіслати відповідну ноту МЗС Польщі.

Усик: Респект польським правоохоронцям

Дружина Усика Катерина запевнила в Instagram, що в затриманні чоловіка не було "нічого кримінального".

Сам спортсмен згодом пояснив це "непорозумінням, яке швидко вирішилося". Він подякував Зеленському та українським дипломатам, і висловив "респект" польським правоохоронцям, які "виконують свої обов'язки, не зважаючи на зріст, вагу, розмах рук і регалії".

"Я вільний, коронувати мене не треба", - заявив Усик у відеозверненні .