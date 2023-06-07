Кабмін виділяє 1,5 мільярда гривень на будівництво водогонів

Кабінет міністрів України виділяє 1,5 мільярда гривень на будівництво нових магістральних водогонів для забезпечення водою міст у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, проведеного ввечері 6 червня після знищення Каховської гідроелектростанції (ГЕС).

"Це будуть водогони Карачунівське водосховище - Кривий Ріг - Південне водосховище, Марганець - Нікополь, Хортиця - Томаківка. Це потрібно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою", - розповів Шмигаль.

За його словами, роботи розпочнуться одразу, а відповідальним за реалізацію проєктів буде Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури.

Раніше генеральний директор компанії "Укргідроенерго" Ігор Сиротa заявив, що після деокупації Каховки побудують тимчасову греблю, що дозволить швидко наповнити Каховське водосховище водою з верхніх водосховищ. За його словами, на цю роботу піде близько місяця. Після цього почнеться будівництво нової станції на місці зруйнованої, на що потрібно від 800 мільйонів до мільярда доларів.

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