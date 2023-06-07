  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
ПолітикаУкраїна

Кабмін виділяє 1,5 мільярда гривень на будівництво водогонів

Анастасія Шепелева
41 хв. тому

Після підриву Каховської ГЕС уряд України виділить 1,5 мільярда гривень на будівництво водогонів: Карачунівське водосховище - Кривий Ріг - Південне водосховище, Марганець - Нікополь, Хортиця - Томаківка.

https://p.dw.com/p/4SHVX
Прем'єр-міністр України Денис Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Денис ШмигальФото: Italy Photo Press/IMAGO

Кабінет міністрів України виділяє 1,5 мільярда гривень на будівництво нових магістральних водогонів для забезпечення водою міст у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, проведеного ввечері 6 червня після знищення Каховської гідроелектростанції (ГЕС).

"Це будуть водогони Карачунівське водосховище - Кривий Ріг - Південне водосховище, Марганець - Нікополь, Хортиця - Томаківка. Це потрібно, аби забезпечити Кривий Ріг, Нікополь та Марганець питною водою", - розповів Шмигаль.

За його словами, роботи розпочнуться одразу, а відповідальним за реалізацію проєктів буде Державне агентство з відновлення та розвитку інфраструктури.

Раніше генеральний директор компанії "Укргідроенерго" Ігор Сиротa заявив, що після деокупації Каховки побудують тимчасову греблю, що дозволить швидко наповнити Каховське водосховище водою з верхніх водосховищ. За його словами, на цю роботу піде близько місяця. Після цього почнеться будівництво нової станції на місці зруйнованої, на що потрібно від 800 мільйонів до мільярда доларів.

Читайте також: Гендиректор "Укргідроенерго": Для відновлення Каховської ГЕС потрібно щонайменше п'ять років

Мешканці Херсона про підрив Каховської ГЕС

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Засідання Радбезу ООН (фото - з архіву)

Радбез ООН обговорив підрив Каховської ГЕС

Конфлікти5 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Як пенсіонери з Одеси працюють у німецькій пекарні

Як пенсіонери з Одеси працюють у німецькій пекарні

Суспільство20 год. тому04:18 хв.
external

Контрнаступ ЗСУ: у міноборони РФ здають нерви?

Контрнаступ ЗСУ: у міноборони РФ здають нерви?

Конфлікти16 год. тому07:15 хв.
Ukraine | Krieg | Dammbruch Nova Khakovka Talsperre

Каховська ГЕС: вода прибуває, людей евакуюють. Що далі?

Каховська ГЕС: вода прибуває, людей евакуюють. Що далі?

Катастрофи16 год. тому
Гребля Каховської ГЕС

Підрив Каховської ГЕС: що відомо? (фоторепортаж)

Підрив Каховської ГЕС: що відомо? (фоторепортаж)

Природа й екологія18 год. тому9 фото
external

Мешканці Херсона про підрив Каховської ГЕС

Мешканці Херсона про підрив Каховської ГЕС

Суспільство18 год. тому01:53 хв.
Михайло Ходорковський на форумі в Брюсселі, 5 червня 2023 року

Як впаде режим Путіна: нові кроки російської опозиції

Як впаде режим Путіна: нові кроки російської опозиції

Конфлікти20 год. тому
На головну сторінку