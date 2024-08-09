Уряд України доручив обладнати сонячними панелями соцоб'єкти

Уряд України доручив до кінця 2025 року встановити сонячні панелі з установками зберігання енергії в адмінбудівлях, школах та лікарнях.

Кабінет міністрів України доручив до кінця 2025 року встановити в адміністративних будівлях, закладах освіти та охорони здоров'я сонячні панелі з установками зберігання енергії. Про це у п'ятницю, 9 серпня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виїзного засідання уряду у Чернігівській області.

"Сьогодні ухвалюємо рішення про активізацію програми встановлення альтернативної енергетики в адмінбудівлях, лікарнях та школах. Мова насамперед про сонячні панелі на дахах, а також установках зберігання енергії. Це завдання як для міністерств, так і для всіх місцевих керівників", - зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, Україна має "вийти на рівень, коли максимальна кількість лікарень, адмінбудівель та шкіл є автономними".

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Фінансування проєкту

Представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, своєю чергою, додав, що фінансування цих заходів здійснюватиметься за рахунок міжнародної технічної та гуманітарної допомоги, недержавних фондів підтримки розвитку відновлюваних джерел енергії та заходів з енергоефективності, а також інших не заборонених законодавством джерел фінансування.

"Забезпечити у період до 31.12.2025 встановлення генеруючих установок, призначених для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання, та установок зберігання електричної енергії для покриття споживання в громадських та адміністративних будівлях, закладах охорони здоровʼя та закладах освіти, закладах та установах системи соціального захисту населення тощо", - йдеться у рішенні уряду.



Нагадаємо, що у червні прем'єр Шмигаль заявляв, що Кабінет міністрів сприятиме створенню альтернативної генерації в Україні.За словами прем'єра, одним із кроків може стати скасування ввізного мита та податку на додану вартість (ПДВ) на все енергетичне обладнання та комплектуючі до нього, а також спрощення митних процедур для його ввезення.