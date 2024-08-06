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СуспільствоУкраїна

В Україні не вимикатимуть світло деяким виробникам електрики

Дмитро Шварц
6 серпня 2024 р.

Графіки відключень не діятимуть для споживачів, які використовують не менше 80 відсотків електроенергії власного виробництва. Уряд України затвердив постанову, яка передбачає це.

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Сонячні панелі на будівлі
Сонячні панелі - один із засобів альтернативного виробництва електроенергії (ілюстративне фото)Фото: Manish Swarup/AP/picture alliance

Для українських споживачів, які використовують не менше 80 відсотків електроенергії власного виробництва, не діятимуть графіки відключень електрики. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, відповідну постанову Кабінет міністрів України ухвалив у вівторок, 6 серпня.

За словами очільника Кабміну, які наводить пресслужба уряду, "таким чином держава стимулює енергетичну автономію бізнесу".

Також Шмигаль зауважив, що для забезпечення належного рівня підготовки до зимового періоду Україна запровадила пакет програм і заходів задля прискорення розбудови децентралізованої генерації.

"Це кредити бізнесу і громадянам на створення альтернативної енергетики, безмитне ввезення енергообладнання, спрощення бюрократичних процедур для запуску генераційних установок. Продовжуємо цю роботу в постійному режимі", - цитує Шмигаля його пресслужба.

Дефіцит електроенергії: влада робить ставку на сонячну генерацію

Наприкінці червня Ставка верховного головнокомандувача зобов'язала Кабінет Міністрів невідкладно затвердити державну програму, яка стимулюватиме населення встановлювати сонячну генерацію та установки збереження енергії, повідомила пресслужба Офісу президента України. Згодом Володимир Зеленський уточнив у своєму щоденному вечірньому зверненні, що ця програма має бути "аналогом програми "5-7-9", але відсоток - нуль річних у гривні для громадян".

За рішенням ставки, протягом місяця обласні державні адміністрації мали затвердити регіональні програми "щодо обов'язкового встановлення сонячної генерації та пристроїв зберігання енергії в усіх громадських та адміністративних будівлях, зокрема в медичних та освітніх закладах".

У зверненні Зеленський додав, що альтернативні джерела енергозабезпечення потрібні й на всіх об'єктах критичної інфраструктури. На ставці йшлося, зокрема, про встановлення смартлічильників і забезпечення об'єктів критично важливої інфраструктури джерелами резервного електро- й теплопостачання, стимулювання будівництва балансуючих та маневрових потужностей.

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