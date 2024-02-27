Уряд призначив новим головою НАЗК Віктора Павлущика

Кабінет Міністрів України призначив у вівторок, 27 лютого, Віктора Павлущика головою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про його це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Призначено за поданням Конкурсної комісії з відбору на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції Павлущика Віктора Володимировича головою Національного агентства з питань запобігання корупції", - написав Мельничук у своєму Telegram-каналі .

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, коментуючи призначення Павлущика, наголосив, що розбудова антикорупційної інфраструктури - одна з головних реформ України.

"Відбувся прозорий конкурс, визначений переможець - Віктор Павлущик, конкурсна комісія внесла подання Кабінету міністрів України про його призначення. Уряд зі свого боку буде надійним партнером, бо від якості антикорупційної інфраструктури напряму залежить ефективність державного управління", - написав він у Telegram.

Конкурсна комісія одностайно підтримала кандидатуру Павлущика

Нагадаємо, 25 лютого конкурсна комісія з відбору кандидатів на посаду нового голови НАЗК оголосила переможця з-поміж 64 кандидатів, які подалися на конкурс. Ним став старший детектив - керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) - Віктор Павлущик. Він отримав підтримку всіх шести членів конкурсної комісії - як міжнародників, так і з урядової квоти.

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"Конкурсна комісія визначила, що він (Павлущик. - Ред.) має найкращий професійний досвід, знання і якості для виконання посадових обов'язків голови НАЗК, а також - відповідає критеріям компетентності та доброчесності", - наголошували в пресслужбі НАЗК.

Повноваження попереднього керівника НАЗК Олександра Новікова закінчилися в середині січня.

Звинувачення Шмигаля

11 січня 2024 року стало відомо, що Новіков склав протокол про вчинення прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем корупційного правопорушення. За твердженням агентства, прем'єр буцімто незаконно розголосив інформацію про викривача корупції у Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), оскільки доручив опрацювати відповідну скаргу чиновникам самого агентства. В результаті голова КРАІЛ Іван Рудий, на якого і скаржився заявник, відкрив проти того дисциплінарне провадження.

Протокол щодо Шмигаля скерували до Печерського районного суду міста Києва, який закрив справу у зв'язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.