НАЗК України залишилося без керівника. Хто стане наступним?

Строк повноважень голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександра Новікова сплив 15 січня, повідомила пресслужба НАЗК.

За даними агентства, незабаром буде обраний новий керівник, а до того часу виконувати його обов'язки буде заступник голови Ярослав Любченко, що регулюється законом України "Про запобігання корупції".

Наразі триває конкурс на нового голову НАЗК, який проводить конкурсна комісія за участі міжнародних експертів. Із 50 претендентів перший етап конкурсу пройшли 24 кандидати. Загалом на це місце претендувала 51 людина, але один з кандидатів зняв свою кандидатуру, інформували в НАЗК.

Серед кандидатів чинний член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) Віталій Гацелюк, а також ексзаступник голови НАЗК Андрій Вишневський, який раніше заявляв, що голова НАЗК Олександр Новіков незаконно звільнив його з посади.

Крім того, далі проходить державна уповноважена Антимонопольного комітету України у 2015-2019 роках, а нині - керівниця напрямку мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці НАЗК Агія Загребельська, інформує "Судово-юридична газета" . Беруть також участь і конкурсанти, які минулого року претендували на посаду директора Національного антикорупційного бюро.

Голова НАЗК призначається на чотири роки. Одна і та сама особа не може обіймати посаду два строки поспіль. Новіков очолював агентство з 15 січня 2020 року.

Звинувачення у бік Шмигаля

11 січня стало відомо, що глава НАЗК Олександр Новіков склав протокол про вчинення прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем корупційного правопорушення. За твердженням агентства, прем'єр буцімто незаконно розголосив інформацію про викривача корупції у Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), оскільки доручив опрацювати відповідну скаргу чиновникам самого агентства. В результаті голова КРАІЛ Іван Рудий, на якого і скаржився заявник, відкрив проти того дисциплінарне провадження.

Протокол проти Шмигаля скеровали до суду, який і має вирішити, винуватий очільник уряду чи ні. У разі доведення провини, йому загрожує адміністративне покарання у вигляді від тисячі до 2,5 тисяч неоподаткованих мінімумів (1700-42500 гривень) штрафу з позбавленням права обіймати посаду строком на один рік. Крім того, НАЗК погрожує прем'єрові внесенням до Єдиного держреєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Речниця Шмигаля Ольга Куришко заперечує обвинувачення проти нього та вважає заяви НАЗК "маніпуляцією напередодні закінчення терміну повноважень пана Новікова".

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