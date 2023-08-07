Уряд ФРН розширив держгарантії для інвестицій в Україну

Німецький уряд покриватиме не лише прямі збитки інвесторів в українську економіку, а й транзакційні витрати.

Уряд ФРН розширює інвестиційні гарантії для німецьких компаній, що інвестують в Україну, повідомило у понеділок, 7 серпня, федеральне міністерство економіки.

Згідно з повідомленням міністерства, відтепер уряд покриватиме не лише прямі майнові збитки аж до повної втрати інвестицій, а й конвертаційні та транзакційні ризики за платежами за так званими квазікредитами - довгостроковими позиками, що їх німецькі компанії часто використовують для фінансування українських "дочок".

Таке розширення державного покриття ризиків пов'язано з тим, що Національний банк України зняв певні обмеження на перекази та валютні операції, пояснюють в міністерстві економіки ФРН.

Міністр Роберт Габек (Robert Habeck) наголосив, що чим тіснішими будуть економічні відносини з Україною, тим швидше можна буде розпочати роботу з її відбудови. "Тож навіть під час війни ми хочемо створювати умови і розбудовувати потенціал", - зазначив Габек.

14 компаній користуються держгарантіями

За даними міністерства економіки ФРН, зараз інвестиційними гарантіями користуються 14 компаній, обсяг покриття становить 280 мільйонів євро. Ще кілька підприємств подали відповідні заявки, до 2025 року це можна робити безкоштовно, німецькі компанії повинні будуть сплачувати лише щорічний збір за надання відповідних гарантій.