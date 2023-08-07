  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ЕкономікаНімеччина

Уряд ФРН розширив держгарантії для інвестицій в Україну

Ігор Бурдига
20 хв. тому

Німецький уряд покриватиме не лише прямі збитки інвесторів в українську економіку, а й транзакційні витрати.

https://p.dw.com/p/4UsAZ
Міністр економіки ФРН Роберт Габек
Міністр економіки ФРН Роберт Габек Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Уряд ФРН розширює інвестиційні гарантії для німецьких компаній, що інвестують в Україну, повідомило у понеділок, 7 серпня, федеральне міністерство економіки.

Згідно з повідомленням міністерства, відтепер уряд покриватиме не лише прямі майнові збитки аж до повної втрати інвестицій, а й конвертаційні та транзакційні ризики за платежами за так званими квазікредитами - довгостроковими позиками, що їх німецькі компанії часто використовують для фінансування українських "дочок".

Таке розширення державного покриття ризиків пов'язано з тим, що Національний банк України зняв певні обмеження на перекази та валютні операції, пояснюють в міністерстві економіки ФРН.

Міністр Роберт Габек (Robert Habeck) наголосив, що чим тіснішими будуть економічні відносини з Україною, тим швидше можна буде розпочати роботу з її відбудови. "Тож навіть під час війни ми хочемо створювати умови і розбудовувати потенціал", - зазначив Габек.

14 компаній користуються держгарантіями

За даними міністерства економіки ФРН, зараз інвестиційними гарантіями користуються 14 компаній, обсяг покриття становить 280 мільйонів євро. Ще кілька підприємств подали відповідні заявки, до 2025 року це можна робити безкоштовно, німецькі компанії повинні будуть сплачувати лише щорічний збір за надання відповідних гарантій. 

Як Захід може позбавити Путіна можливості фінансувати війну

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак під час відкриття Конференції з відбудови України

В Україні підбили підсумки Конференції з відновлення

В Україні підбили підсумки Конференції з відновлення

За словами Дениса Шмигаля, на конференції отримали результати, що працюватимуть на відбудову держави. Серед них - зокрема, фінансова підтримка від партнерів і формування коаліції бізнесу для інвестицій в Україну.
Політика22 червня 2023 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Вибух у порту Деріндже

Вибух у зерновому терміналі Туреччини, поранено 12 людей

Катастрофи51 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Демонстрація на підтримку регулювання орендної плати у Берліні

Житло у ФРН. Скільки коштує оренда та чи легко його знайти

Житло у ФРН. Скільки коштує оренда та чи легко його знайти

Суспільство3 год. тому
Встановлення тризуба на щиті "Батьківщини-матері"

Декомунізація "Батьківщини-матері" у Києві

Декомунізація "Батьківщини-матері" у Києві

Історія6 год. тому11 фото
На конвеєрі китайського автовиробника BYD

Китайський автопром витісняє німецьких виробників

Китайський автопром витісняє німецьких виробників

Економіка6 серпня 2023 р.
Ярмарок вакансій для українських біженців у Німеччині

Українські біженці у Німеччині: хто працює і скільки отримує

Українські біженці у Німеччині: хто працює і скільки отримує

Економіка4 серпня 2023 р.
Акція на підтримку України в Польщі, квітень 2023

Закиди "невдячності": чи втомився Захід від України

Закиди "невдячності": чи втомився Захід від України

Політика4 серпня 2023 р.
Ілюстративне зображення орбітальної станції Starlab

Європа й США розробляють нову МКС без РФ

Європа й США розробляють нову МКС без РФ

Технології4 серпня 2023 р.
На головну сторінку