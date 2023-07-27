НБУ знизив облікову ставку вперше з червня 2022 року

Правління Нацбанку вирішило знизити облікову ставку з 25 до 22 відсотків річних вперше з червня минулого року. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну НБУ більш ніж удвічі підняв ключову ставку.

Національний банк України ухвалив рішення про зниження облікової ставки з 25 до 22 відсотків річних вже з 28 липня. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу у четвер, 27 липня. Це перше зниження ключового банківського показника з червня 2022 року.

За словами Пишного, стрімке сповільнення інфляції та стійка ситуація на валютному ринку уможливили це рішення.

"Ураховуючи поліпшення інфляційних очікувань та прогнозу подальшого уповільнення інфляції, поточне та прогнозоване зниження ставки узгоджується зі збереженням привабливості гривневих заощаджень", - сказав Пишний. Він також додав, що зниження облікової ставки є важливим елементом забезпечення курсової стійкості за пом'якшення валютних обмежень і переходу до більшої гнучкості обмінного курсу гривні.

На думку глави НБУ, це також підтримає відновлення економіки. За умови збереження стійкості валютного ринку та сповільнення інфляції на прогнозному горизонті, продовжив Пишний, облікова ставка знижуватиметься й надалі.

До того НБУ змінював облікову ставку у червні 2022 року, різко піднявши її з 10 до 25 відсотків. Тоді це рішення пояснили потребою в захисті гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшенням привабливості гривневих активів, зниженням тиску на валютному ринку і стримуванням інфляційних процесів під час війни, адже незначне підвищення не мало б значного впливу на фінансово-економічну систему.