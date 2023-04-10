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Kalush Orchestra
Kalush OrchestraФото: picture alliance/dpa/UAPBC/ESC
СуспільствоУкраїна

"Укрпошта" погасила марку Kalush Orchestra до "Євробачення"

Степан Смишляєв
3 год. тому

Загальний наклад поштових марок Kalush Orchestra, випущених до "Євробачення", склав 780 тисяч одиниць. У погашенні, яке відбулося в Калуші, взяв участь фронтмен гурту Олег Псюк.

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Компанія "Укрпошта" в понеділок, 10 квітня, ввела в обіг нову поштову марку Kalush Orchestra у рідному місті фронтмена гурту Олега Псюка - Калуші Івано-Франківської області. Про це у Facebook повідомив мер міста Андрій Найда.

"Укрпошта" після перемоги гурту на престижному конкурсі дала обіцянку - випустити марку Kalush як "ще один символ боротьби у війні та сміливості наших людей робити все, щоб бути почутими", - нагадав він.

У церемонії погашення марки взяв участь генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, Олег Псюк та інші гості.

Раніше, представляючи марку, в "Укрпошті" пов'язали її випуск з наближенням пісенного конкурсу "Євробачення-2023", зауваживши, що хоча його проведення "взяла на себе Великобританія, але номінальним господарем, звісно, є Україна".

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Марку з автографами продадуть на аукціоні

Номінал однієї марки - 15 гривень, тираж - 780 тисяч одиниць. До марки випустили також конверт "Перший день", немаркований художній конверт і художню листівку. Дизайн марки належить Святославу Романчаку, художниця конвертів - Олеся Вакуленко, дизайн листівки - Юрій Сосницький.

На церемонії погашення оголосили аукціон, лотами якого є марка Kalush Orchestra з автографами учасників гурту та фірмова рожева панама фронтмена. Зібрані кошти з продажу будуть направлені на потреби штурмової бригади Національної поліції "Лють", створеної в рамках формування  "Гвардії наступу".

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