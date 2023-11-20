  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
КультураУкраїна

Українську співачку Джамалу оголосили у розшук в Росії

Валерій Сааков
20 листопада 2023 р.

За якою статтею Кримінального кодексу РФ здійснюється розшук української співачки, не повідомляється.

https://p.dw.com/p/4ZAH5
Джамала (архівне фото)
Джамала (архівне фото)Фото: DW

Українську співачку кримськотатарського походження Джамалу оголосили в розшук у Росії. Про це у понеділок, 20 листопада, повідомляють російські засоби масової інформації з посиланням на базу розшуку МВС Росії.

Яку саме статтю Кримінального кодексу РФ інкримінують Джамалі, в повідомленнях не уточнюється.

Читайте також: Росія оголосила "у розшук" ще одного суддю МКС

У 2016 році Джамала, справжнє ім'я якої - Сусана Джамаладінова, здобула перемогу на пісенному конкурсі "Євробачення" з композицією "1944".

Джамала про "Євробачення", Крим і російську пропаганду