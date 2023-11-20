Українську співачку Джамалу оголосили у розшук в Росії

За якою статтею Кримінального кодексу РФ здійснюється розшук української співачки, не повідомляється.

Українську співачку кримськотатарського походження Джамалу оголосили в розшук у Росії. Про це у понеділок, 20 листопада, повідомляють російські засоби масової інформації з посиланням на базу розшуку МВС Росії.

Яку саме статтю Кримінального кодексу РФ інкримінують Джамалі, в повідомленнях не уточнюється.

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У 2016 році Джамала, справжнє ім'я якої - Сусана Джамаладінова, здобула перемогу на пісенному конкурсі "Євробачення" з композицією "1944".