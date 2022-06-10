Українська програма кінофестивалю "Молодість" пройде в Гамбурзі

Цього року Гамбурзький кінофестиваль (Filmfest Hamburg) уперше прийме у себе учасників кінофестивалю з української столиці. "Ми із задоволенням надамо Міжнародному кінофестивалю "Молодість" із Києва свої фестивальні майданчики в Гамбурзі", - так прокоментував це рішення директор кінофестивалю Альберт Відершпіль (Albert Wiederspiel) агентству dpa.

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Нині у Гамбурзі планується показ лише української частини фестивальної програми. Фільми учасників з інших країн демонструватимуться на великому екрані у жовтні. "Ми бажаємо українським колегам удачі. Це дуже складне завдання у сьогоднішній ситуації, і ми дуже сподіваємося, що політична ситуація у столиці України нормалізується", - каже Відершпіль.

Українські учасники фестивалю "Молодість" мають приїхати до Гамбурга

Директор Гамбурзького кінофестивалю Альберт Відершпіль

Українські короткометражні та повнометражні фільми покажуть із 30 вересня по 5 жовтня у кінотеатрі Alabama, розташованому на території гамбурзького культурного центру "Кампнаґель" (Kampnagel). Визначатиме переможця та вручатиме приз журі. "Ми показуватимемо по два-три фільми на день. Звичайно ж, очікуються й цікаві гості", - пообіцяв директор фестивалю.

Організатори фестивалю планують, що режисери українських фільмів, які беруть участь у конкурсі, приїдуть до Гамбургу. У той же час організатори попереджають, що через війну в програму можуть бути внесені зміни. Директор кінофестивалю сподівається, що знайдеться достатньо спонсорів, аби фінансово підтримати представників Міжнародного кінофестивалю "Молодість".

На думку гамбурзького сенатора з питань культури та ЗМІ Карстена Бросди (Carsten Brosda), українським кінематографістам має бути обов'язково надано майданчик, аби вони змогли показати все різноманіття та якість української культури. Напад Росії на Україну - це також атака і на свободу культури та мистецтва, і те, що частина українського кінофестивалю проводиться у Гамбурзі, є ознакою свободи мистецтва та культурного обміну у Європі, каже сенатор.

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Цього року Гамбурзький кінофестиваль святкує своє 30-річчя. Цей престижний та відомий у Німеччині захід щорічно відвідують до 40 тисяч людей. Програма різноманітна - від кінематографічно складних артхаусних фільмів до інноваційного мейнстримового кіно. У фестивалі брали участь і фільми таких відомих режисерів, як Клінт Іствуд та Майкл Мур, Джим Джармуш та Пітер Грінвей, Фатіх Акін (Fatih Akin) та Олівер Гіршбіґель (Oliver Hirschbiege). Цього року учасники та гості кінофестивалю з 29 вересня по 8 жовтня зможуть переглянути близько 100 фільмів у шести кінотеатрах Гамбурга.