 Між війною та бойкотом: як проходить німецький кінофестиваль goEast-2022 | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 20.04.2022

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Культура й стиль життя

Між війною та бойкотом: як проходить німецький кінофестиваль goEast-2022

Німецький фестиваль східноєвропейського кіно проходить з 19 по 25 квітня у Вісбадені. Цього року його основна тема - "Між війною та культурним бойкотом". Частину російських фільмів зняли з програми.

Кадр з фільму Терикони українського режисера Тараса Томенка

Кадр з фільму "Терикони" українського режисера Тараса Томенка

У німецькому Вісбадені з 19 до 25 квітня проходить 22-й фестиваль кіно Центральної та Східної Європи goEast. "Між війною та культурним бойкотом" - так визначили організатори основну тему заходу. Цього разу фестиваль відбудеться у звичному форматі - онлайн буде доступна лише невелика частина програми.

"Війна була темою нашого фестивалю і до 24 лютого. Вона відображена у тому числі у роботах українських учасників, зокрема - "Клондайк" і "Терикони", - каже в інтерв'ю DW керівниця відділу зв'язків з громадськістю та ЗМІ фестивалю goEast Ребекка Гайлер (Rebecca Heiler).- А бойкот - це, звичайно, те, що додалося у зв'язку з відповідною вимогою Української кіноакадемії та інших учасників кіноіндустрії".

На початку березня Українська кіноакадемія закликала міжнародну кіноспільноту бойкотувати фільми російських режисерів. Згодом цю ініціативу підтримали Європейська кіноакадемія та окремі учасники кіноіндустрії.

Російські картини з держфінансуванням не покажуть

Організатори фестивалю goEast відреагували на заклик про бойкот виключенням із програми російських картин, які отримали державну підтримку або фінансування від фондів, наближених до влади РФ. "Відтоді, як Росія веде цю війну, що порушує міжнародне право, відбіркова комісія підтримує рішення керівництва фестивалю не показувати російські фільми з державним фінансуванням. Business as usual неможливий. Для всеосяжного культурного діалогу зброя повинна мовчати. ​​Чути голоси українських кінематографістів - це те, що має стати пріоритетом", - йдеться у заяві відбіркової комісії фестивалю.

Кадр з фільму Клондайк української режисерки Марії Ер Горбач

Кадр з фільму "Клондайк" української режисерки Марії Ер Горбач

Водночас goEast не виступає за принциповий бойкот російського кіно та окремих режисерів, каже Ребекка Гайлер: "У нас у програмі є російські фільми. Ця тема нас, звичайно, схвилювала, оскільки ми, природно, мали висловити позицію. У нас багато років зберігаються контакти з Росією та Україною, і зараз ми були змушені ухвалити рішення, яке стосується російських режисерів, які отримали державне фінансування, і попросити їх зняти з програми свої фільми".

На фестивалі не покажуть три російські картини. З основної програми виключили "Справу" Олексія Германа-молодшого та "Дунай" Любові Мульменко. У секції Bioskop не покажуть роботу Катерини Селенкіної "Обхідні шляхи". Замінювати зняті з програми картини нічим не будуть. "Під час війни пропуски у програмі цілком доречні", - вважають організатори.

Плакат фестивалю goEast

Плакат фестивалю goEast

Вони наголошують, що в рамках фестивалю продовжать демонструвати роботи незалежних російських кінематографістів, які критикують режим. Співпраця припиняється з державними та довколодержавними установами, а також амбасадорами та культурними делегаціями.

В основній програмі - три українські фільми

З російських фільмів у програму фестивалю включили драму якутського режисера Володимира Мункуєва "Нуучча". До основної програми також увійшла документальна стрічка "Куди ми їдемо?" білоруського режисера Руслана Федотова, знята у Росії. Картина показує московське метро як дзеркало російського суспільства. На згадку про російського кінорежисера Олександра Рогожкіна goEast покаже фільм "Зозуля".

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З українських робіт в основній програмі присутні три фільми. "Терикони" Тараса Томенка - це документальний воєнний портрет, у якому відображено реальність на Сході України ще до 24 лютого 2022 року. В основі сюжету "Клондайк" Марини Ер Горбач - родинна драма, яка розгортається на українсько-російському кордоні. Третя картина - "Бабин Яр. Контекст" Сергія Лозниці: історія війни, смерті, спустошення та скорботи, заснована на архівних матеріалах. Ще низку робіт українських режисерів представлено в інших частинах програми.

Ребекка Гайлер

Ребекка Гайлер

Відносини між учасниками фестивалю організатори не беруться коментувати. "У зв'язку з війною ми не можемо нікого примушувати до того, щоб відбувся всеосяжний діалог. Нам, звичайно, самим цікаво, який буде настрій і як зустрічатимуться кінематографісти", - каже Ребекка Гайлер. "Але можу сказати щодо інших фестивалів, які ми відвідували як гості, що там була цілком нормальна обстановка".

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2021 року переможцем goEast став документальний фільм української режисерки Аліни Горлової "Цей дощ ніколи не закінчиться". У ньому пов'язуються долі Сходу України та Сирії через постать сирійського біженця Андрія Сулеймана. Картину, яку можна побачити у німецьких кінотеатрах, планували показати на goEast у 2022 році в рамках денного сеансу, проте через події в Україні у програму внесли зміни. Замість картини Горлової продемонструють фільм литовського режисера Мантаса Кведаравічуса "Маріуполіс", що вийшов у 2016 році, про воєнні події на Донбасі. Документаліст загинув на початку квітня в обложеному російськими військами Маріуполі.

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