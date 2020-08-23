 Держкіно України виступило проти допуску фільмів з РФ до Каннського фестивалю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2022

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Новини

Держкіно України виступило проти допуску фільмів з РФ до Каннського фестивалю

Попри заклик України бойкотувати кінематограф з РФ, організатори Каннського кінофестивалю взяли в основну конкурсну програму заходу роботу Кирила Серебреннікова "Дружина Чайковського", критикують у Держкіно України.

Каннський кінофестиваль

Голова Державного агентства з питань кіно Марина Кудерчук закликала організаторів Каннського кінофестивалю не допускати фільми російського виробництва до участі у фестивалі. В опублікованому в неділю, 17 квітня, на Facebook-сторінці агенції зверненні Кудерчук зазначається, що, попри заклик України до світових кіноспільнот бойкотувати російський кінематограф, в основну конкурсну програму Каннського кінофестивалю увійшла робота російського режисера Кирила Серебреннікова "Дружина Чайковського".

"А українські режисери та інші кінематографісти в цей час змушені або воювати проти російського нападу, або ховатися в бомбосховищах, або волонтерити в тилу, хоча, звісно, теж вибрали б можливість знімати кіно як Серебренніков, але Росія позбавила їх такої розкоші", - зазначила Кудерчук.

"Одночасне представлення країни-агресора й України на одному майданчику неприпустимо"

Тож керівниця Держкіно знову звернулася до організаторів Каннського фестивалю із закликом не допускати фільми російського виробництва до участі у заході.

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"Зараз, під час активних бойових дій на нашій території, одночасне представлення країни-агресора й України на одному майданчику неприпустимо і призведе до зміщення фокусу жахів війни й боротьби українців за свою ідентичність на привернення уваги до російської пропаганди щодо примирення через культуру", - пояснила вона.

Війна в Україні призвела до змін у ставленні оргкомітету фестивалю до РФ

Міжнародний Каннський кінофестиваль - один із найзначніших кінооглядів у світі та найважливіший у Європі. Він проводиться щорічно з 1946 року. Цього року через війну, Росії проти України, оргкомітет фестивалю ухвалив рішення не приймати офіційні делегації та окремих представників, пов'язаних із російським урядом.

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Україну в другій за важливістю програмі Каннського кінофестивалю "Особливий погляд" представить фільм кінорежисера Максима Наконечного "Бачення метелика".

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