 У ФРН застерігають від бойкоту російської культури | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2022

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Новини

У ФРН застерігають від бойкоту російської культури

На думку омбудсменки ФРН Луізи Амтсберг, не варто бойкотувати російське мистецтво та культуру, а також покладати на всіх росіян відповідальність за війну в Україні.

Уповноважена уряду ФРН з прав людини та гуманітарної допомоги Луіза Амтсберг (Luise Amtsberg)

Уповноважена уряду ФРН з прав людини та гуманітарної допомоги Луіза Амтсберг (Luise Amtsberg)

Уповноважена уряду ФРН з прав людини та гуманітарної допомоги Луіза Амтсберг (Luise Amtsberg) застережила проти бойкоту російської культури у Німеччині.

"Припинити відвідувати російські ресторани або бойкотувати російське мистецтво та культуру через путінську війну було б неправильно", - заявила вона в інтерв'ю німецькому виданню  Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ), яке було опубліковане у вівторок, 19 квітня.

"Спілкуйтесь один з одним, у тому числі у сфері мистецтва та культури, і ви переконаєтесь, що не всі росіяни схвалюють цю агресивну війну", - закликала вона німців.

Коментуючи відмову від російської літератури у деяких книжкових магазинах, Амтсберг сказала: "Я також не вважаю правильним те, що магазини, судячи з усього, прибирають з полиць твори Достоєвського та Толстого. Сам по собі Путін - це не Росія, і тим паче він не є символом російської культури". Також "просто неправильно якось вороже ставитися до росіян або покладати на них відповідальність за цю війну", наголосила омбудсменка.

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Правопорушення на тлі антиросійських настроїв

Раніше, коментуючи дискримінацію російськомовних у Німеччині, офіційний представник уряду ФРН заявив: "так, такі правопорушення існують, але немає жодних підстав для того, щоб говорити про прогресуючу неприязнь до російськомовних людей у Німеччині".

Він звернув увагу на дезінформацію з російського боку. Втім раніше влада ФРН зазначала, що протягом останніх тижнів дійсно зросла кількість правопорушень на ґрунті як антиросійських, так і антиукраїнських настроїв. 

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