Україна знову закупила у Німеччині зброю безпосередньо у виробника

Україна з власної ініціативи знову закупила партію озброєнь безпосередньо від виробника у Німеччині. Київ своїм коштом придбав у концерну Dynamit Nobel Defence (DND) у федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія близько 2900 переносних протитанкових гранатометів RGW 90 Matador. Цю зброю вже доставили в Україну, повідомив у неділю, 26 червня, тижневик Welt am Sonntag з посиланням на джерела в уряді ФРН.

Київ ще в березні закупив у DND 5100 гранатометів RGW 90 Matador. Це означає, що Україна вже отримала 8000 одиниць такого озброєння. Факт постачання цієї зброї Україні означає, що угоду схвалив уряд ФРН, зазначає тижневик. Міністерство економіки ФРН відмовилося коментувати повідомлення Welt am Sonntag.

Постачання зброї з Німеччини

Уряд Німеччини також обіцяв Україні озброєння, але вже за рахунок ФРН. Тим часом із обіцяних Берліном 2700 зенітних ракет "Стріла" спочатку було поставлено лише 500, ще 1500 ракет було передано після наполегливих прохань Києва. Україна також отримала від Німеччини 500 ракет Stinger, 3000 "Фаустпатронів" та 16 мільйонів набоїв.

Цього тижня уряд ФРН оприлюднив список поставленої Україні зброї. З нього випливає, що з кінця березня Німеччина постачала Києву переважно міни, підривники та ручні гранати. Єдине наразі суттєве постачання важких озброєнь -сім протитанкових гаубиць - Україна отримала лише днями, хоча обіцянка передати їх лунала ще на початку травня.

Перші 15 зенітних самохідних установок Gepard, які пообіцяли Києву ще на початку квітня, мають поставити лише наприкінці липня, а решту - до кінця серпня. На початку червня також повідомлялося, що Німеччина готова поставити Києву чотири РСЗВ Mars II, але згодом у міністерстві оборони ФРН уточнили, що можуть поставити лише три такі системи.