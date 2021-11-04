Україна засудила черговий візит Путіна до окупованого Криму

Міністерство закордонних справ України у четвер, 4 листопада, висловило протест через неузгоджений з Києвом візит президента Російської Федерації Володимира Путіна до Криму, анексія якого Росією не визнана світовою спільнотою.

"Розглядаємо цей візит, як і інші неузгоджені з українською стороною поїздки російських посадовців до тимчасово окупованого Кримського півострова, як грубе порушення Росією суверенітету України, норм міжнародного права, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, зобов'язань Росії за договорами, сторонами яких є Україна та РФ", - йдеться у повідомленні відомства.

МЗС наголосило, що Росія має повернутися до виконання своїх міжнародно-правових зобов'язань, а також використати можливість припинити порушення прав людини, зокрема політичні репресії, викрадення і вбивства у Криму. Крім того, МЗС України закликало Росію звільнити незаконно утримуваних за ґратами українців та зосередити зусилля на політико-дипломатичному вирішенні російсько-українського збройного конфлікту задля відновлення територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.

Читайте також: Кремль: Путін готовий зустрітися з Зеленським, але обговорювати Крим не хоче

Переговори Путіна з Лукашенком з Криму

За інформацією офіційного сайту Кремля, 4 листопада Путін, перебуваючи в окупованому Росією Севастополі, взяв участь у засіданні "Вищої державної ради союзної держави", до складу якої входять глави держав і урядів, керівники палат парламентів Білорусі та Росії. В ході засідання сторони, зокрема, підписали документ "Про основні напрямки реалізації положень Договору про створення Союзної держави на 2021–2023 роки".

Читайте також: Газова суперечка Молдови й Росії: помста й за участь у "Кримській платформі"?

Всі учасники конференції, серед яких був і правитель Білорусі Олександр Лукашенко, брали в ній участь віддалено - по відеозв'язку.

Як зауважив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, участь посадових осіб органів державної влади Білорусі, нехай і у форматі відеоконференції, у засіданні "Вищої державної ради союзної держави", яке незаконно проводить Путін з тимчасово окупованої української території, інтерпретуватиметься Кремлем як факт нібито визнання Білоруссю "російського статусу" Криму.

Під час конференції Лукашенко поскаржився, що Путін знову поїхав до Криму без нього, повідомляє "Інтерфакс". Правитель Білорусі також обурився, що Україна закрила для білоруських літаків небо, і він не може потрапити через Україну до Криму, а там, за словами Лукашенка, у нього і власність, і інші "проблеми".

Нагадаємо, Росія анексувала Крим у березні 2014 року. Відтоді Путін не раз відвідував півострів, що постійно викликало протести з боку Києва. США та ЄС запровадили санкції у відповідь на дії РФ.

Дивитись відео 01:31 Зеленський: "Кримська платформа" завжди буде відкритою для Росії (23.09.2021)