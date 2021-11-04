Україна засудила черговий візит Путіна до окупованого Криму
МЗС України розглядає неузгоджений з Києвом візит президента Росії Володимира Путіна до Криму як грубе порушення суверенітету України і норм міжнародного права.
У МЗС України висловили протест через візит Путіна в окупований Крим
Міністерство закордонних справ України у четвер, 4 листопада, висловило протест через неузгоджений з Києвом візит президента Російської Федерації Володимира Путіна до Криму, анексія якого Росією не визнана світовою спільнотою.
"Розглядаємо цей візит, як і інші неузгоджені з українською стороною поїздки російських посадовців до тимчасово окупованого Кримського півострова, як грубе порушення Росією суверенітету України, норм міжнародного права, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, зобов'язань Росії за договорами, сторонами яких є Україна та РФ", - йдеться у повідомленні відомства.
МЗС наголосило, що Росія має повернутися до виконання своїх міжнародно-правових зобов'язань, а також використати можливість припинити порушення прав людини, зокрема політичні репресії, викрадення і вбивства у Криму. Крім того, МЗС України закликало Росію звільнити незаконно утримуваних за ґратами українців та зосередити зусилля на політико-дипломатичному вирішенні російсько-українського збройного конфлікту задля відновлення територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах.
За інформацією офіційного сайту Кремля, 4 листопада Путін, перебуваючи в окупованому Росією Севастополі, взяв участь у засіданні "Вищої державної ради союзної держави", до складу якої входять глави держав і урядів, керівники палат парламентів Білорусі та Росії. В ході засідання сторони, зокрема, підписали документ "Про основні напрямки реалізації положень Договору про створення Союзної держави на 2021–2023 роки".
Всі учасники конференції, серед яких був і правитель Білорусі Олександр Лукашенко, брали в ній участь віддалено - по відеозв'язку.
Як зауважив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, участь посадових осіб органів державної влади Білорусі, нехай і у форматі відеоконференції, у засіданні "Вищої державної ради союзної держави", яке незаконно проводить Путін з тимчасово окупованої української території, інтерпретуватиметься Кремлем як факт нібито визнання Білоруссю "російського статусу" Криму.
Під час конференції Лукашенко поскаржився, що Путін знову поїхав до Криму без нього, повідомляє "Інтерфакс". Правитель Білорусі також обурився, що Україна закрила для білоруських літаків небо, і він не може потрапити через Україну до Криму, а там, за словами Лукашенка, у нього і власність, і інші "проблеми".
Нагадаємо, Росія анексувала Крим у березні 2014 року. Відтоді Путін не раз відвідував півострів, що постійно викликало протести з боку Києва. США та ЄС запровадили санкції у відповідь на дії РФ.
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Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Традиції, які не заборонити
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Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Коли перевернувся весь світ...
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Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Молитва під забороною?
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Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Культура (не) поза політикою
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Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Життя з душевною травмою
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Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Чоловіки на молитві
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Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Свідок депортації 1944
Решат Сабредінов пробивався зі Сталінграда до Берліна зі своєю зенітною батареєю. Здобув 45 медалей, навіть не всі з них помістилися на його грудях. Про депортацію свого народу дізнався лише через пів року. У 1945 році йому дали лише добу, щоб зібрати речі в Криму і депортували в Узбекистан. Попри це, каже, що любить Сталіна, а наказ про депортацію видали "інші люди" в Кремлі.
Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Прописка по-кримськи
Коли наприкінці 1980-их років до Криму з Центральної Азії почали повертатися кримські татари, їхні будинки і майно вже давно належали іншим. Тож вони розробили принцип окупації землі, будуючи маленькі будиночки з дахом, дверима та вікном. Таким чином були створені цілі кримськотатарські квартали, в яких згодом, з невеликих хиж, виросли цілі житлові будинки.
Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Молитва з надією
Кримська татарка молиться біля могили тітки в долині, де розташоване її рідне село.
Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Чай з пелюстками троянди
На цьому фото видно, як пелюстки троянд висушують на спальному ліжку, щоби потім заварювати з них запашний чай.
Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Журналістика під забороною
Телевізійна студія ATR порожня з 1 квітня 2015 року. Російська "влада" відкликала ліцензію на мовлення у єдиного кримськотатарського телеканалу ATR. Раніше команда телеканалу зазнавала величезного тиску і намагань втручатися у роботу.
Анексований Крим: життя кримських татар очима німецького фотографа
Проблиски надії
Відтоді, як кримськотатарські активісти на материковій частині України підірвали одну з найважливіших ліній електропередач до Криму, кримські родини використовують автомобільні акумулятори та світлодіоди для освітлення будинків та осель.