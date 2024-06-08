Україна заявила склад футбольної збірної на Євро-2024

Україна заявила склад футбольної збірної на фінальну частину Євро-2024, яка пройде у Німеччині. До заявки української збірної увійшли 26 футболістів. Україна почне виступ на Євро 17 червня.

Тренерський штаб збірної України з футболу сформував офіційну заявку команди на фінальну частину Чемпіонату Європи 2024 року, що пройде у Німеччині. Про це у ніч на суботу, 8 червня, повідомила Українська асоціація футболу.

До команди заявлені воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін і Андрій Лунін.

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Олександр Тимчик, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сваток, Максим Таловєров і Богдан Михайліченко.

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Михайло Мудрик, Сергій Сидорчук і Руслан Маліновський.

Нападники: Артем Довбик, Роман Яремчук і Владислав Ванат.

Україна почне виступ на Євро 17 червня

Чемпіонату Європи з футболу 2024 року розпочнеться 14 червня і триватиме до 14 липня. Збірна України виступатиме у групі Е разом із збірними Румунії, Бельгії і Словаччини.

Матчі у цій групі заплановані (вказаний київський час):

17 червня: Румунія-Україна - "Арена Мюнхен", 16:00; Бельгія-Словаччина - "Франкфурт-Штадіон", 19:00;

21 червня: Словаччина-Україна - "Дюссельдорф-Арена", 16:00;

22 червня: Бельгія-Румунія - "Штадіон Кельн", 22:00;

26 червня: Словаччина-Румунія - "Франкфурт-Штадіон", 19:00; Україна-Бельгія - "Арена Штутгарт", 19:00.

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Склад збірної Німеччини на Євро-2024

У суботу також став відомий остаточний склад збірної Німеччини на чемпіонат Європи-2024. Зі списку був виключений голкіпер Баварії Александер Нюбель, який на правах оренди виступає за Штутгарт.

Фінальна заявка німецької команди:

Воротарі: Мануель Ноєр, Олівер Бауманн, Марк-Андре тер Стеґен.

Захисники: Вальдемар Антон, Максиміліан Міттельштедт, Беньямін Генріхс, Давід Раум, Йозуа Кімміх, Робін Кох, Антоніо Рюдіґер, Ніко Шлоттербек, Джонатан Та.

Півзахисники: Роберт Андріх, Флоріан Вірц, Кріс Фюріх, Паскаль Ґросс, Ілкай Ґюндоґан, Тоні Кроос, Джамал Мусіала, Александр Павлович, Лерой Сане.

Нападники: Максиміліан Баєр, Ніклас Фюлькруґ, Кай Гаверц, Томас Мюллер, Деніз Ундав.

Тренер німецької збірної - Юліан Наґельсманн.

Нагадаємо, 3 червня, збірні України та Німеччини провели товариський поєдинок, зігравши внічию (0:0). А 7 червня у межах підготовки до Євро-2024 Україна програла у товариському поєдинку Польщі (3:1).