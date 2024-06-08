  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
СпортУкраїна

Україна заявила склад футбольної збірної на Євро-2024

Степан Смишляєв | Ольга Журавльова
8 червня 2024 р.

Україна заявила склад футбольної збірної на фінальну частину Євро-2024, яка пройде у Німеччині. До заявки української збірної увійшли 26 футболістів. Україна почне виступ на Євро 17 червня.

https://p.dw.com/p/4goay
Українська збірна
Українська збірна під час під час фінального матчу відбору на Євро-2024 з ІсландієюФото: Mateusz Slodkowski/ZUMA/picture alliance

Тренерський штаб  збірної України  з футболу сформував офіційну заявку команди на фінальну частину  Чемпіонату Європи 2024  року, що пройде у Німеччині. Про це у ніч на суботу, 8 червня, повідомила Українська асоціація футболу.

До команди заявлені воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін і Андрій Лунін.

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Олександр Тимчик, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сваток, Максим Таловєров і Богдан Михайліченко.

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Михайло Мудрик, Сергій Сидорчук і  Руслан Маліновський.

Нападники: Артем Довбик, Роман Яремчук і Владислав Ванат.

Україна почне виступ на Євро 17 червня

Чемпіонату Європи з футболу 2024 року розпочнеться 14 червня і триватиме до 14 липня. Збірна України виступатиме у групі Е разом із збірними Румунії, Бельгії і Словаччини.

Матчі у цій групі заплановані (вказаний київський час):

  • 17 червня: Румунія-Україна - "Арена Мюнхен", 16:00; Бельгія-Словаччина - "Франкфурт-Штадіон", 19:00;
  • 21 червня: Словаччина-Україна - "Дюссельдорф-Арена", 16:00;
  • 22 червня: Бельгія-Румунія - "Штадіон Кельн", 22:00;
  • 26 червня: Словаччина-Румунія - "Франкфурт-Штадіон", 19:00; Україна-Бельгія - "Арена Штутгарт", 19:00.

Читайте також:Що варто знати про Євро-2024 у Німеччині 

Склад збірної Німеччини на Євро-2024

У суботу також став відомий остаточний склад збірної Німеччини  на чемпіонат Європи-2024. Зі списку був виключений голкіпер Баварії Александер Нюбель, який на правах оренди виступає за Штутгарт.

Фінальна заявка німецької команди:

Воротарі: Мануель Ноєр, Олівер Бауманн, Марк-Андре тер Стеґен.

Захисники: Вальдемар Антон, Максиміліан Міттельштедт, Беньямін Генріхс, Давід Раум, Йозуа Кімміх, Робін Кох, Антоніо Рюдіґер, Ніко Шлоттербек, Джонатан Та.

Півзахисники: Роберт Андріх, Флоріан Вірц, Кріс Фюріх, Паскаль Ґросс, Ілкай Ґюндоґан, Тоні Кроос, Джамал Мусіала, Александр Павлович, Лерой Сане.

Нападники: Максиміліан Баєр, Ніклас Фюлькруґ, Кай Гаверц, Томас Мюллер, Деніз Ундав.

Тренер німецької збірної - Юліан Наґельсманн. 

Нагадаємо, 3 червня, збірні України та Німеччини провели  товариський поєдинок,  зігравши внічию (0:0). А 7 червня у межах підготовки до Євро-2024 Україна програла у товариському поєдинку Польщі (3:1).

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Поліцейські біля трибун під час футбольного матчу, 2017 рік

Футбол і безпека: поліція Німеччини готується до Євро-2024

Футбол і безпека: поліція Німеччини готується до Євро-2024

До чемпіонату Європи з футболу готуються не лише німецькі вболівальники, а й поліція. Після трагедії у Мангаймі питання безпеки під час масових заходів стало у Німеччині особливо актуальним.
Суспільство8 червня 2024 р.
Ведмедик Альберт - офіційний талісман Євро-2024

Чемпіонат Європи з футболу та економіка Німеччини: чи буде бум?

Чемпіонат Європи з футболу та економіка Німеччини: чи буде бум?

Внутрішній та в'їзний туризм у Німеччині йдуть на рекорд, причому не лише через Євро-2024. Німецький готельний бізнес та сфера громадського харчування очікують від футбольної першості тривалого ефекту.
Економіка22 травня 2024 р.
external

Агресивні футбольні фанати затьмарять чемпіонат Європи з футболу? "Європа у фокусі" (29.04.2024)

Агресивні футбольні фанати затьмарять чемпіонат Європи з футболу? "Європа у фокусі" (29.04.2024)

Франція: як зміна клімату погіршує життя в альпійських долинах. Північна Македонія: чому країна серед держав з найвищою еміграцією. Італія: чим приваблює туристів підземний світ Рима.
Суспільство29 квітня 2024 р.25:51 хв.
Більше публікацій