Україна вимагає від ООН розслідування теракту в Оленівці

Омбудсмен Дмитро Лубінець закликав ООН та МКЧХ "виконувати свій мандат та розслідувати теракт", який забрав життя 54 українських військовополонених.

Україна вимагає якнайшвидше відновити розслідування під егідою ООН російського удару по колонії в окупованій Оленівці в ніч на 29 липня 2022 року, який забрав життя 54 українських військовополонених. Таку заяву зробив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець до роковин трагедії у понеділок, 29 липня.

Він наголосив, що загиблі мали офіційний статус військовополонених та були верифіковані Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), а отже на них поширювалася дія Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Одразу після удару військ РФ Україна звернулася до ООН та МКЧХ, як до гарантів домовленостей щодо захисників "Азовсталі", які утримувалися в Оленівці, продовжив Лубінець. Тоді обидві організації висловили готовність розслідувати масове вбивство полонених, наголосив він.

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Місію ООН розпустили через відсутність гарантій безпеки

Для цього в ООН створили спеціальну експертну групу. Проте, через п'ять місяців генсек ООН Антоніу Гутерріш розпустив місію зі встановлення фактів удару по колонії в Оленівці через відсутні гарантії безпеки, нагадує Лубінець.

"Росія не надала доступу до Оленівки ні Україні, ні міжнародним організаціям. Однак ще один фактор, який, імовірно, може бути причиною розпуску місії, це те, що із трьох осіб-іноземців, які входять до її складу, фактично всі перебувають під впливом Росії", - написав омбудсман у Facebook.

За його твердженнями, місія ООН жодного разу не погодилася ознайомитися з українськими матеріалами щодо вибуху в колонії. Так само, заявив Лубінець, він неодноразово намагався зустрітися з її учасниками, щоб особисто передати матеріали. За словами омбудсмана, він також пропонував російській уповноваженій з прав людини спільно відвідати місце трагедії, на що отримав відмову.

"Україна вимагає, щоб місія ООН якнайшвидше відновила свою роботу або була створена нова місія задля ретельного розслідування теракту в Оленівці, - заявив Лубінець. - Злочин в Оленівці все ще залишається без покарання. Кожен, хто причетний до здійснення теракту, повинен понести найсуворішу відповідальність". Він закликав ООН та МКЧХ "виконувати свій мандат та розслідувати теракт".

Зеленський запевнив у незворотності відповідальності

Президент України Володимир Зеленський в день других роковин ракетного удару по Оленівці назвав трагедію "одним з найстрашніших російських злочинів цієї війни", за який Росія повинна відповісти.

"І буде. І немає такого варіанту розвитку подій, за якого вбивці залишаться безкарними", - заявив він у вечірньому відеозверненні.

Російські війська завдали удару по колонії в Оленівці Донецької області в ніч на 29 липня 2022 року. В результаті теракту загинули 54 полонених, ще більше 130 - зазнали поранень.

Попри тиск російської пропаганди, минулого року в Організації Об'єднаних Націй спростували заяви Росії про те, що українські військовополонені нібито загинули через обстріл села українськими військами ракетами HIMARS.

25 липня цього року речник Управління верховного комісара ООН з прав людини Криштоф Яновські заявив, що "РФ вжила заходів, які стали на заваді незалежним зусиллям зі встановлення фактів вибухів в Оленівці". За словами речника, місце події було спотворено, речові докази пошкоджені, а росіяни не допустили спостерігачів ООН на територію й унеможливили інші незалежні експертні аналізи.