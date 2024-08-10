Україна вдарила по газовій вишці з окупантами в Чорному морі

За даними ВМС ЗСУ, за пів доби до ураження РФ закинула на платформу обладнання та військовий персонал.

Берегові ракетно-артилерійскі війська Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ) в партнерстві з Головним управлінням розвідки міністерства оборони (ГУР МО) завдали в ніч на суботу, 10 серпня, удару по газовій вишці в акваторії Чорного моря, де розташовувались російські військові.

"Окупанти використовували цю локацію для GPS-спуфінгу (підміна сигналу від супутника потужнішим фальшивим. - Ред.) з метою зробити небезпечним цивільне судноплавство. Допустити цього ми не можемо", - написав у Facebook речник ВМС Дмитро Плетенчук, не уточнюючи назву "локації".

За його словами, за пів доби до ураження РФ закинула на "платформу" обладнання та військовий персонал, цивільних там не було, а штатний функціонал вона не виконувала.

Раніше Telegram-канал "Кримський вітер", блогер Сергій Стерненко і журналіст Андрій Цаплієнко опублікували аналогічне відео, за їхніми словами, удару по газовій вишці. За їхніми даними, там перебували близько 40 окупантів.

Нагадаємо, що у вересні 2023 року ГУР заявило про повернення контролю над так званими "вишками Бойка" - буровими газовидобувними платформами, які росіяни захопили під час анексії Криму в 2014 році.