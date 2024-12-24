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Україна розробляє ракету "Трембіта", здатну досягти Москви

Анастасія Шепелева
24 грудня 2024 р.

The Economist називає нову далекобійну ракету, яку розробляє Україна, "вигідною пропозицією у ракетному світі".

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Українські військові зі зброєю на полігоні (символічне архівне фото)
Українські військові на полігоні (символічне архівне фото)Фото: Ben Birchall/empics/picture alliance

Україна працює над розробкою нової ракети під назвою "Трембіта", здатної досягти Москви, пише The Economist 23 грудня.

Базова комплектація ракети передбачає швидкість 400 км/год і дальність польоту 200 км, а для досягнення Москви розробляється більша і потужніша модель. 

"Вигідна пропозиція у ракетному світі"

Двигун "Трембіти" є сучасним римейком імпульсного реактивного двигуна вартістю 200 доларів, вперше використаного в німецькій бомбі V-1 у 1944 році.

Вартість зброї у вигляді приманки для протиповітряної оборони становить три тисячі доларів, тоді як у комплекті з 20-30-кілограмовою боєголовкою - 15 тисяч доларів, що, як пише видання, є "вигідною пропозицією у ракетному світі".

Розробка ракети зайняла в українських інженерів-добровольців всього півтора року, що вважається коротким терміном для проєктування цього виду озброєння. Серійне виробництво "Трембіти" має розпочатися після фінальних польових випробувань.

Як ідеться у матеріалі, розробка ракетних проєктів Україною відбувається на тлі невизначності щодо термінів продовження масштабної військової допомоги з боку Заходу та обмежень на застосування далекобійної зброї вглиб Росії. "Трембіта" - один із кількох ракетних проєктів, які, як сподіваються в Україні, дадуть поштовх відродженню вітчизняної промисловості.

"Але Україні все ще потрібен час, якого може не вистачити. Високопоставлений чиновник з питань безпеки каже, що країні потрібен щонайменше рік, щоб виробити ракети в такій кількості, з такою дальністю і можливостями, які б серйозно загрожували Росії", - йдеться у статті.

Читайте також: Далекобійна ракетна програма України: що про неї відомо

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