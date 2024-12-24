Україна розробляє ракету "Трембіта", здатну досягти Москви

Україна розробляє ракету "Трембіта", здатну досягти Москви24 грудня 2024 р.
Україна працює над розробкою нової ракети під назвою "Трембіта", здатної досягти Москви, пише The Economist 23 грудня.
Базова комплектація ракети передбачає швидкість 400 км/год і дальність польоту 200 км, а для досягнення Москви розробляється більша і потужніша модель.
"Вигідна пропозиція у ракетному світі"
Двигун "Трембіти" є сучасним римейком імпульсного реактивного двигуна вартістю 200 доларів, вперше використаного в німецькій бомбі V-1 у 1944 році.
Вартість зброї у вигляді приманки для протиповітряної оборони становить три тисячі доларів, тоді як у комплекті з 20-30-кілограмовою боєголовкою - 15 тисяч доларів, що, як пише видання, є "вигідною пропозицією у ракетному світі".
Розробка ракети зайняла в українських інженерів-добровольців всього півтора року, що вважається коротким терміном для проєктування цього виду озброєння. Серійне виробництво "Трембіти" має розпочатися після фінальних польових випробувань.
Як ідеться у матеріалі, розробка ракетних проєктів Україною відбувається на тлі невизначності щодо термінів продовження масштабної військової допомоги з боку Заходу та обмежень на застосування далекобійної зброї вглиб Росії. "Трембіта" - один із кількох ракетних проєктів, які, як сподіваються в Україні, дадуть поштовх відродженню вітчизняної промисловості.
"Але Україні все ще потрібен час, якого може не вистачити. Високопоставлений чиновник з питань безпеки каже, що країні потрібен щонайменше рік, щоб виробити ракети в такій кількості, з такою дальністю і можливостями, які б серйозно загрожували Росії", - йдеться у статті.
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