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Умєров: Україна масштабувала виробництво ракет "Нептун"

Ольга Журавльова
18 листопада 2024 р.

В Україні наростили виробництво ракет Р-360 "Нептун" з удосконаленням для ураження цілей на далеких відстанях, розповів міністр оборони.

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Українські ракети Р-360 Нептун на параді у Києві, 2021 рік
Українські ракети Р-360 НептунФото: Depositphotos/IMAGO

Міністр оборони України  Рустем Умєров  обговорив з українськими виробниками ракетного озброєння плани на 2025 рік і розкрив деталі національної ракетної програми.

"Нарощуємо виробництво українських ракет. Уже виготовлено перші 100 ракет цього року. Успішно масштабовано серійне виробництво крилатих ракет Р-360 "Нептун" з удосконаленням для ураження цілей на дальших відстанях", - розповів міністр.

Умєров нагадав, що 13 квітня 2022 року ракетний комплекс "Нептун" знищив флагман Чорноморського флоту Росії -  крейсер "Москва" , що "стало історичним моментом".

Він також виокремив розробку нових ракет-дронів, як-от "Паляниця", назвавши їх прикладом успішної співпраці держави та приватного сектора. "Працюємо у цьому напрямку і з іноземними партнерами", - написав Умєров.

Президент України Володимир Зеленський напередодні повідомляв, що понад 800 компаній працюють над виробництвом зброї для Сил оборони та безпеки України . Він наголошував на тому, що зараз уперше за роки незалежності Україна має "не просто поодинокі інвестиційні кроки партнерів" у військово-промисловий комплекс (ВПК), а "системні моделі для інвестування".

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