Україна просить міжнародних ТБ-провайдерів вимкнути новинні канали Росії

Міністерство культури та інформаційної політики України та українські медіагрупи у суботу, 26 лютого, закликали міжнародних телевізійних провайдерів заблокувати та вимкнути російські новинні канали на європейських супутниках. У такий спосіб посадовці хочуть запобігти поширенню російської пропаганди за межі Російської Федерації.
"Ми розуміємо, наскільки потужна російська пропагандистська машина і яких зусиль повинен докласти агресор, аби поширювати фейкові новини і цинічно обдурювати людей. Ми категорично проти цього!" - йдеться у тексті спільної заяви, що оприлюднена на сайті міністерства.
До заклику долучилися медіа-групи "1+1 media", "StarLightMedia", "Медіа Група Україна" та "Інтер Медіа Груп".
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Телевізійне мовлення у форматі єдиного випуску новин
Станом на 26 лютого канали всіх цих медіагруп мовлять у форматі єдиного випуску новин, по черзі надаючи безперебійну інформацію. До трансляції підключатимуться представники Збройних сил України (ЗСУ), Ради національної безпеки та оборони (РНБО), Офісу президента України (ОПУ) та інших урядових структур, від яких залежить хід подій у країні.
"Ми об’єктивно та оперативно надаємо вичерпну інформацію з різних регіонів країни 24/7. Ми готові надати телевізійним провайдерам наш сигнал, і тому просимо вас допомогти поширити цю інформацію", - йдеться у зверненні міністерства до міжнародних партнерів.
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Напад РФ на Україну
У ніч на 24 лютого російські війська атакували Україну з півночі, сходу та півдня. Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Президент Володимир Зеленський повідомив, що влада видаватиме зброю всім охочим захищати державу. В Україні оголосили воєнний стан та загальну мобілізацію. Тривають бої на багатьох напрямках.
За даними генерального штабу ЗСУ, основною метою російських військ є блокування Києва та створення "сухопутного коридору" до анексованого РФ Криму.
За підсумками ночі суботи радник керівника ОПУ Михайло Подоляк заявив, що РФ не змогла досягти жодної "тактично-оперативної переваги" в Україні.
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Війна. Росія атакує Україну
Атака у межах п'яти областей
Російські війська атакували державний кордон України з території РФ та Білорусі. Атаки на прикордонні підрозділи та пункти пропуску відбуваються з застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї, повідомляє українська Держприкордонслужба. Атака триває в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської, Житомирської областей, а також з боку анексованого Криму.
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Війна. Росія атакує Україну
Путін назвав війну "спецоперацією"
Президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції проти України". За його словами, "Росія не допустить появи в Україні ядерної зброї". РФ важливо, "щоб правом самовизначення могли скористатися всі народи України", додав він. Метою цією "операції" є "захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", сказав Путін.
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Війна. Росія атакує Україну
Зеленський увів воєнний стан по всій Україні
Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території України. Він закликав громадян країни "до спокою". "Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості, залишайтесь вдома. Армія і весь сектор безпеки працюють", - заявив Зеленський у відеозверненні.
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Війна. Росія атакує Україну
Атаки на об'єкти інфраструктури
Кореспондент DW у Києві з посиланням на джерела в українській армії повідомляє про те, що в районі Борисполя було помічено та знищено дрони супротивника. Судячи з гуркоту, було завдано ударів по об'єктах української інфраструктури. Звуки потужних вибухів чули по всьому Києві (на фото). У північних районах міста кияни бачили у повітрі багато літаків, імовірно, української армії.
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Війна. Росія атакує Україну
Цивільних просять залишатися вдома
Мер Києва Віталій Кличко попросив усіх, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишатися вдома. "Тримайте напоготові "тривожну валізку". Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища", - попередив Кличко. Утім, у столиці України (на фото) та в інших регіонах люди намагаються виїхати - на вулицях затори.
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Війна. Росія атакує Україну
"Чорний день для Європи"
"Це жахливий день для України і чорний день для Європи", - сказав про напад Росії на Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). Він "найсуворішим чином" засудив напад Росії на Україну, назвав його "явним порушенням міжнародного права", що "не є виправданим жодним чином". "Росія мусить негайно припинити цю воєнну акцію", - виступив з вимогою німецький канцлер.
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Війна. Росія атакує Україну
Байден: Світ притягне РФ до відповідальності
"Молитви всього світу сьогодні з народом України, який зазнає неспровокованого та невиправданого нападу російських військових", - заявив президент США Джо Байден. "Тільки РФ несе відповідальність за жертви й руйнування, які принесе цей напад, і Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відповідатимуть єдиним і рішучим чином. Світ притягне Росію до відповідальності", - наголосив він.
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Війна. Росія атакує Україну
НАТО скликає екстрене засідання
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг рішуче засудив "безрозсудний і неспровокований напад" Росії на Україну і попередив, що він ставить під загрозу незліченну кількість мирних громадян. Столтенберг закликав РФ негайно припинити воєнні дії та поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Союзники НАТО екстрено зберуться для обговорення наслідків нової російської агресії.
Автор: Олена Перепадя