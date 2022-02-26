Україна просить міжнародних ТБ-провайдерів вимкнути новинні канали Росії

Міністерство культури та інформаційної політики України та українські медіагрупи у суботу, 26 лютого, закликали міжнародних телевізійних провайдерів заблокувати та вимкнути російські новинні канали на європейських супутниках. У такий спосіб посадовці хочуть запобігти поширенню російської пропаганди за межі Російської Федерації.

"Ми розуміємо, наскільки потужна російська пропагандистська машина і яких зусиль повинен докласти агресор, аби поширювати фейкові новини і цинічно обдурювати людей. Ми категорично проти цього!" - йдеться у тексті спільної заяви, що оприлюднена на сайті міністерства.

До заклику долучилися медіа-групи "1+1 media", "StarLightMedia", "Медіа Група Україна" та "Інтер Медіа Груп".

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Телевізійне мовлення у форматі єдиного випуску новин

Станом на 26 лютого канали всіх цих медіагруп мовлять у форматі єдиного випуску новин, по черзі надаючи безперебійну інформацію. До трансляції підключатимуться представники Збройних сил України (ЗСУ), Ради національної безпеки та оборони (РНБО), Офісу президента України (ОПУ) та інших урядових структур, від яких залежить хід подій у країні.

"Ми об’єктивно та оперативно надаємо вичерпну інформацію з різних регіонів країни 24/7. Ми готові надати телевізійним провайдерам наш сигнал, і тому просимо вас допомогти поширити цю інформацію", - йдеться у зверненні міністерства до міжнародних партнерів.

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Напад РФ на Україну

У ніч на 24 лютого російські війська атакували Україну з півночі, сходу та півдня. Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Президент Володимир Зеленський повідомив, що влада видаватиме зброю всім охочим захищати державу. В Україні оголосили воєнний стан та загальну мобілізацію. Тривають бої на багатьох напрямках.

За даними генерального штабу ЗСУ, основною метою російських військ є блокування Києва та створення "сухопутного коридору" до анексованого РФ Криму.

За підсумками ночі суботи радник керівника ОПУ Михайло Подоляк заявив, що РФ не змогла досягти жодної "тактично-оперативної переваги" в Україні.