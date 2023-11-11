Україна пригрозила атаками на нафтогазову інфраструктуру РФ

Міністр енергетики України Герман Галущенко не виключає атак на російську нафтогазову інфраструктуру у відповідь на очікуване посилення російських обстрілів української електромережі цієї зими.

Минулого місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що на російські удари по енергооб'єктах будуть відповіді. Politico запитало в Галущенка, чи означає це, що відповідь може включати атаки на великі нафтогазові родовища РФ - найбільший двигун російської економіки. "Це було б справедливо. Ми б відповіли тим самим підходом, атакуючи їхню енергетичну інфраструктуру", - сказав він в інтерв'ю виданню 10 листопада.

Міністр не погодився з думкою, що атака на нафтогазову галузь Росії призведе до стрибка цін на ринку, заявивши, що інші виробники зможуть компенсувати поставки. "Атаки на інфраструктуру не будуть настільки критичними для цін, особливо якщо йдеться про газ і нафту. Це ті види палива, які можна купити не тільки в Росії. Я впевнений, що світ впорається", - сказав він.