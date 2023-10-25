Зеленський: На удари РФ по енергооб'єктах відповідатимемо

Після російських дронів поблизу Хмельницької АЕС Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до атак Росії по енергетичній інфраструктурі, та попередив, що на них будуть відповіді.

Президент України Володимир Зеленський заявив у середу, 25 жовтня, про підготовку до ударів Росії по енергетичній інфраструктурі. За його словами, цього року Україна не лише захищатиметься, а й відповідатиме.

"Ворог це добре знає. Спочатку прибрали з Криму флот, тепер переміщують і свою авіацію далі від наших кордонів", - написав Зеленський у Telegram.

Цього дня РФ атакувала територію поблизу Хмельницької атомної електростанції. У двох корпусах АЕС пошкоджені вікна. Знеструмлені 1,86 тисячі споживачів у Нетішині, де розташована станція, та в Славуті - за 20 кілометрів звідти. В обох містах живуть більшість працівників станції.

У Славуті внаслідок падіння уламків збитих дронів, за останніми даними, поранень зазнали 18 людей, двоє з них - у важкому стані в реанімації. За словами мера міста Василя Сидора, різного рівня пошкоджень зазнали всі міські об'єкти освіти - 28 навчальних закладів. Також постраждали понад 300 багатоповерхових будинків.

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