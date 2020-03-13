Україна закриває пасажирське авіасполучення з іншими країнами

Пасажирське авіасполучення України з іншими країнами буде повністю закрите опівночі 17 березня, повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Щодо пасажирського сполучення. 17 травня з 00:00 його буде повністю обмежено", - сказав він в ефірі телеканалу NewsOne ввечері у п'ятницю, 13 березня, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна". На зустрічне запитання, чи йдеться про повне припинення авіасполучення, Разумков відповів: "Пасажирського сполучення - повністю. Авіа".

Згодом він уточнив, що відповідні заходи запроваджуються строком на два тижні, тобто до кінця березня. "Ці норми діятимуть два тижні поки що. Я сподіваюся, що нам не доведеться їх продовжувати", - сказав Разумков. На запитання, чи будуть відкритими надалі прикордонні залізничні та автомобільні переходи та пункти пропуску на морському транспорті, спікер парламенту відповів: "Станом на сьогодні ситуація саме така".

"Якщо ми говоримо про наземний і морський (транспорт), в першу чергу наземний, то наші громадяни будуть мати можливість повертатися на територію нашої держави (...) Авіаційний транспорт - не єдиний, і я думаю, що будуть інші механізми повернення громадян. Водночас виїжджати за територію нашої держави громадяни України не зможуть", - сказав він.

За словами Разумкова, повернення громадян України через сухопутний кордон "досить легко забезпечити, враховуючи можливості пунктів пропуску", а на авіатранспорті неможливо організовувати пасажирські рейси виключно для громадян України. "Зараз робиться все, щоб забезпечити тестами пункти перетину і для людей, у яких будуть виявлені ознаки захворювання, проводити відповідне тестування", - сказав Разумков.

Раніше цього дня відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони України (РНБО), на якому обговорювали заходи з протидії поширенню коронавірусу. Дмитро Разумков за посадою входить до складу РНБО.

Україна закриває кордони

Раніше повідомлялося, що Україна за дві доби на два тижні закриє в'їзд до країни для громадян іноземних держав у зв'язку з ситуацією з поширенням у світі нового коронавірусу. Про це на брифінгу в Офісі президента у п'ятницю, 13 березня, заявив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, таке рішення сьогодні ухвалили за результатами засідання РНБО.

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"Через 48 годин наша країна закриє кордон для іноземних громадян. Міністерство закордонних справ попередить зараз усі установи, усі країни про те, що кордони України для іноземних громадян на два тижні будуть закриті. Через два тижні, залежно від того, в який спосіб буде розвиватися ситуація, ми на рішенні РНБО будемо приймати наступне рішення", - зазначив Данілов.

Про закриття кордонів для іноземців оголосили й деякі країни-сусідки України, зокрема Польща та Словаччина.

Перша жертва в Україні

Як відомо, у п'ятницу, 13 березня в Україні було зафіксовано першу смерть від коронавірусу. У лікарні Житомирської області померла 71-річна жінка, в якої 12 березня був зафіксований лабораторно підтверджений випадок.