В Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу

У лікарні Житомирської області померла 71-річна жінка, в якої 12 березня був зафіксований лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Про це у п'ятницю, 13 березня, повідомила прес-служба міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.
У жінки було діагностовано пневмонію, вранці почав падати рівень кисню в крові. Лікарями було прийняте рішення підключити її до апарату штучного дихання, але врятувати її не вдалося.
"МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано першу смерть людини, інфікованої коронавірусом. 71-річна жінка з Житомирської області, яка 12 березня була госпіталізована із зафіксованим лабораторно підтвердженим випадком COVID-19, сьогодні померла", - йдеться в повідомленні. МОЗ України висловило співчуття рідним.
Також смерть жінки підтвердила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська. "На жаль, перший померлий від Covid-19... Житомирська область", - повідомила головний позаштатний інфекціоніст міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська на сторінці у соціальній мережі Facebook.
За оприлюдненою раніше інформацією, пенсіонерка з Радомишля півтори тижні тому повернулася з Польщі, зле їй стало 3 березня. Після шпиталізації результат аналізу на коронавірус виявився позитивним.
Під наглядом лікарів перебувають близькі родичі, з якими вона проживала, та особи, з якими вона контактувала, запевняють у МОЗ.
Хто в групі ризику
Міністерство охорони здоров’я України зазначає, що померла жінка - з групи ризику. Згідно зі світовою тенденцією, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 з летальними наслідками.
За результатами аналізу і моделювання РНБО можливого варіанту поширення коронавірусу в Україні, у зоні найменшого ризику перебувають особи у віці від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2 відсотка. Для 40-49-річних - відповідно 0,3 відсотка; для 50-59-річних - 1,3; для 60-69-річних - 3,4, для 70-79-річних - 7,8 відсотка.
У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди у віці 80+, для них цей показник становить 13,5 відсотка.
Україна закриває кордони
Україна за дві доби на два тижні закриє в'їзд до країни для громадян іноземних держав у зв'язку з ситуацією з поширенням у світі нового коронавірусу.
Про це на брифінгу в Офісі президента у п'ятницю, 13 березня, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов. За його словами, таке рішення сьогодні прийняли за результатами засідання РНБО.
"Через 48 годин наша країна закриє кордон для іноземних громадян. Міністерство закордонних справ попередить зараз усі установи, усі країни про те, що кордони України для іноземних громадян на два тижні будуть закриті. Через два тижні, залежно від того, в який спосіб буде розвиватися ситуація, ми на рішенні РНБО будемо приймати наступне рішення", - зазначив Данілов, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".
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Секретар РНБО також закликав громадян України за можливості обмежити закордонні поїздки, зокрема туристичні.
Він підкреслив, що всі громадяни України, які зараз перебувають за кордоном, будуть мати змогу повернутися. Водночас Данілов зауважив, якщо українці повертатимуться із країн, у яких зараз вирує коронавірус, вони будуть змушені "проходити певні процедури обсервації".
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Коронавірус - вже в Україні
Страх українців перед появою нового вірусу найяскравіше продемонстрували сутички з поліцією на Полтавщині, куди у лютому привезли на карантин українців з Китаю. Утім, зрештою вірус потріпив в Україну із Заходу. Перший випадок третього березня діагностували у жителя Чернівецької області, невдовзі після його повернення з Італії.
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Перша епідемія в Європі
Італія - перша країна Європи, в якій коронавірус поширився до масштабів епідемії. Авіакомпанії одна за одною скасовують польоти на північ країни, а туристів, які повертаються з Італії, у багатьох країнах відправляють на карантин. Цих туристів, які роблять селфі на тлі Міланського собору, це, схоже, не лякає.
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Закупівлі про запас
У перші дні після початку стрімкого поширення коронавірусу чимало італійців почали скуповувати продукти та предмети гігієни про запас. Тепер, однак, як повідомляється, ситуація стабілізувалася. Загалом у країні виявлено вже понад дві тисячі випадків інфекції. Більше півсотні хворих померли.
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Футболу не буде
Масові заходи на півночі Італії здебільшого скасовуються або переносяться на пізніший термін. Зокрема, футбольний матч "Мілану" і "Генуї", як свідчить це фото з оголошенням на міланському стадіоні "Сан-Сіро", перенесено на 13 травня.
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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Поширення в Німеччині
Випадки зараження коронавірусом уже фіксують і в інших країнах Європи. Цю початкову школу в німецькому Бонні закрили на двотижневий карантин після того, як у вихователя групи подовженого дня виявили коронавірус. Інфікований 22-річний студент родом з розташованого в 90 кілометрах від Бонна містечка Гайнсберґ, що став великим осередком коронавірусу в Німеччині. Юнак їздив туди святкувати карнавал.
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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Понад дві сотні інфікованих у Німеччині
Тим часом з полиць магазинів у Німеччині зникли всі дезінфікуючі засоби. Станом на початок березня в країні зафіксовано понад двісті випадків зараження коронавірусом. Поки лікарі в змозі прослідкувати ланцюжок поширення вірусу - через контакт з хворими у Китаї, Італії або інших епіцентрах - ситуація під контролем. Головне - виграти час, щоб епідемія не почалася одночасно з епідемією грипу.
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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Лувр не працює через страх перед коронавірусом
У Франції так само вже зафіксовано кілька сотень випадків зараження коронавірусом, кілька людей померли. У Парижі з початку березня закритий Лувр. Його працівники відмовляються виходити на роботу через страх перед коронавірусом. У Франції службовці мають право відмовитися від виходу на роботу у випадку серйозної загрози їхньому життю або здоров'ю. Цим правом і скористалися працівники Лувру.
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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Обвал на біржах
Наприкінці лютого через стрімке поширення коронавірусу на 10-15 відсотків обвалилися ключові індекси на всіх провідних біржах світу. З початку березня ситуація дещо стабілізується. Бізнес сподівається на масштабну підтримку урядів у разі масштабних збитків через коронавірус.
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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Японська весна у масках
Попри сусідство з Китаєм, звідки розповсюджується новітній вірус, у Японії зафіксували лише кілька сотень випадків інфекції. Тим не менше, цвітінням сакури дехто з японців воліє насолоджуватися у захисних масках. Як би лікарі не сумнівалися у дієвості такого захисту.
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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Жорсткі заходи у Південній Кореї
Південна Корея - друга у світі, після Китаю, країна за поширенням коронавірусу. Тут зафіксовано вже близько 5 тисяч інфікованих. Влада вдається до безпрецедентних заходів безпеки із застосуванням армії. На цьому фото армійські автомобілі обробляють дезінфікувальним засобом вулиці одного з міст.
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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Перевірка, не виходячи з авто
Перевіритися на вірус у Південній Кореї можна на спеціальних дорожніх пунктах контролю, не виходячи з автомобіля.
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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Дезінфекція громадського транспорту
У Сеулі працівники в спеціальних захисних костюмах регулярно дезінфікують громадський транспорт.
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В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус
Три тисячі померлих у Китаї
У Китаї, звідки почалося стрімке поширення новітнього вірусу, від нього станом на початок березня померли вже близько трьох тисяч людей. Найбільшу небезпеку він становить для літніх людей, віком понад 70-80 років, і людей з хронічними захворюваннями. Починаючи з кінця лютого, китайська влада повідомляє про уповільнення поширення вірусу. Загалом інфікувалися близько 80 тисяч людей.
Автор: Євген Тейзе