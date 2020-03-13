В Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу

У лікарні Житомирської області померла 71-річна жінка, в якої 12 березня був зафіксований лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Про це у п'ятницю, 13 березня, повідомила прес-служба міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.

У жінки було діагностовано пневмонію, вранці почав падати рівень кисню в крові. Лікарями було прийняте рішення підключити її до апарату штучного дихання, але врятувати її не вдалося.

"МОЗ повідомляє: в Україні зафіксовано першу смерть людини, інфікованої коронавірусом. 71-річна жінка з Житомирської області, яка 12 березня була госпіталізована із зафіксованим лабораторно підтвердженим випадком COVID-19, сьогодні померла", - йдеться в повідомленні. МОЗ України висловило співчуття рідним.

Також смерть жінки підтвердила лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська. "На жаль, перший померлий від Covid-19... Житомирська область", - повідомила головний позаштатний інфекціоніст міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська на сторінці у соціальній мережі Facebook.

За оприлюдненою раніше інформацією, пенсіонерка з Радомишля півтори тижні тому повернулася з Польщі, зле їй стало 3 березня. Після шпиталізації результат аналізу на коронавірус виявився позитивним.

Під наглядом лікарів перебувають близькі родичі, з якими вона проживала, та особи, з якими вона контактувала, запевняють у МОЗ.

Хто в групі ризику

Міністерство охорони здоров’я України зазначає, що померла жінка - з групи ризику. Згідно зі світовою тенденцією, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 з летальними наслідками.

За результатами аналізу і моделювання РНБО можливого варіанту поширення коронавірусу в Україні, у зоні найменшого ризику перебувають особи у віці від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2 відсотка. Для 40-49-річних - відповідно 0,3 відсотка; для 50-59-річних - 1,3; для 60-69-річних - 3,4, для 70-79-річних - 7,8 відсотка.

У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди у віці 80+, для них цей показник становить 13,5 відсотка.

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Україна закриває кордони

Україна за дві доби на два тижні закриє в'їзд до країни для громадян іноземних держав у зв'язку з ситуацією з поширенням у світі нового коронавірусу.

Про це на брифінгу в Офісі президента у п'ятницю, 13 березня, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов. За його словами, таке рішення сьогодні прийняли за результатами засідання РНБО.

"Через 48 годин наша країна закриє кордон для іноземних громадян. Міністерство закордонних справ попередить зараз усі установи, усі країни про те, що кордони України для іноземних громадян на два тижні будуть закриті. Через два тижні, залежно від того, в який спосіб буде розвиватися ситуація, ми на рішенні РНБО будемо приймати наступне рішення", - зазначив Данілов, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

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Секретар РНБО також закликав громадян України за можливості обмежити закордонні поїздки, зокрема туристичні.

Він підкреслив, що всі громадяни України, які зараз перебувають за кордоном, будуть мати змогу повернутися. Водночас Данілов зауважив, якщо українці повертатимуться із країн, у яких зараз вирує коронавірус, вони будуть змушені "проходити певні процедури обсервації".