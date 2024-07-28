Україна повідомила про результати ударів по об'єктах у Росії

Завдані удари по нафтобазі "Польова" у Курській області Росії, там зафіксовані вибухи і пожежа, повідомляє генштаб ЗСУ.

Сили оборони України минулої ночі завдали удару по нафтобазі "Польова" в Курській області Росії, на місці удару зафіксовано потужні вибухи і пожежу, повідомив генеральний штаб Збройних сил України вдень у неділю, 28 липня.

"Вдалий результат злагодженої роботи Сил оборони України: уражено черговий стратегічний об'єкт російських окупантів. Сьогодні вночі завдано удару по нафтобазі "Польова", що в Курській області РФ", - зазначається в повідомленні генштабу ЗСУ в Telegram.

За інформацією української розвідки, в районі розташування об'єкта працювали засоби протиповітряної оборони РФ. Надалі зафіксовано потужні вибухи та пожежу, ймовірно, зайнялися ємності з нафтопродуктами.

Повідомляється, що нафтобаза "Польова" має 11 резервуарів загальним об'ємом 7000 кубічних метрів і використовується, зокрема, і для забезпечення потреб збройних сил РФ.

"Завдання, в рамках єдиного задуму, виконано силами і засобами Служби безпеки України (СБУ), у взаємодії з іншими складовими сил оборони", - зазначено в повідомленні. Крім цього, наголошують у генштабі, є інформація про потужні вибухи в районі електропідстанції в Курській області. "Детальна інформація щодо наслідків ураження обох об'єктів наразі уточнюється", - йдеться в повідомленні.

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Паливно-енергетичний комплекс РФ - під прицілом

Нагадаємо, вранці 28 липня влада Курської та Бєлгородської областей Росії повідомила про атаку українських дронів.

Від початку року під удари українських дронів регулярно потрапляють об'єкти паливно-енергетичного комплексу Росії.

Як повідомляв Київ, за пів року українські дрони уразили понад 40 нафтобаз і нафтопереробних заводів (НПЗ) у РФ, у центральній і південній Росії - майже всі найбільші НПЗ.

Після цього виробництво бензину та дизеля в РФ впало до мінімуму з кінця 2023 року, а російська влада засекретила оперативну статистику з випуску палива.