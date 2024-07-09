Безпілотники атакували чотири області в Росії

Дрони атакували Ростовську, Воронезьку, Волгоградську та Бєлгородську області, про що повідомила місцева влада. У Ростовській області спалахнула електропідстанція, у Волгоградській - підстанція та нафтобаза.

Декілька російських регіонів зазнали атаки безпілотників у ніч на вівторок, 9 липня. Зокрема, про "масовану атаку БпЛА" повідомив у губернатор Ростовської області Василь Голубєв. За його словами, атака дронів розпочалася близько 2 години ночі за місцевим часом. Сили протиповітряної оборони (ППО) та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), за його словами, знищили та придушили "кілька десятків цілей" у різних районах.

"Внаслідок повітряної атаки у Родіоново-Несвітайському районі сталося загоряння двох трансформаторів на електропідстанції. На місце виїхав пожежний розрахунок", - написав Голубєв. Telegram-канали опублікували відео з місця пожежі на підстанції та зазначили, місцеві жителі чули звук безпілотника та вибух.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв уночі повідомив про знищення силами ППО "кілька БпЛА літакового типу" в небі над територією регіону. "За попередньою інформацією, руйнувань та постраждалих немає. Режим небезпеки атаки безпілотників у регіоні поки що зберігається", - зазначив він.

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Одна людина загинула під час атаки на Бєлгород

Ще "кілька повітряних цілей" було збито ввечері у понеділок на підльоті до Бєлгорода, про що повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков. За його словами, в результаті атаки одна людина загинула і двоє отримали поранення.

Пізніше ще двох людей було поранено під час обстрілу міста Шебекіно та села Нова Таволжанка Шебекинського міського округу, зазначив Гладков. У кількох населених пунктах Бєлгородської області внаслідок обстрілу сталося аварійне відключення електроенергії.

За словами губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова, сили ППО та засоби РЕБ відбили атаку безпілотників на регіон, але внаслідок падіння уламків дронів сталися пожежі на підстанції у Фроловому та нафтобазі в Калач-на-Дону.

Виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов увечері в понеділок попередив про небезпеку атаки БпЛА та закликав мешканців "виявляти пильність".

Нагадаємо, що в понеділок РФ нанесла масований ракетний удар по Україні, внаслідок чого загинули понад 30 людей, а поранено - більше 150.