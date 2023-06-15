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Україна отримає ще 14 бойових танків Leopard 2 - ЗМІ

Дар'я Нинько
3 год. тому

До кінця 2024 року Україна отримає ще 14 німецьких танків Leopard 2, пише видання Handelsblatt. Закупівлю машин профінансували Данія та Нідерланди.

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Танк Leopard 2
Танк Leopard 2Фото: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

Україна отримає від західних партнерів ще 14 бойових танків Leopard 2 німецького виробництва. Закупівлю машин, які поставить німецький оборонний концерн Rheinmetall, профінансували Данія та Нідерланди. Про це у четвер, 15 червня, повідомляє німецьке видання Handelsblatt з посиланням на джерело в НАТО.

За інформацією видання, договори на цю поставку вже укладені. Дві країни виділили на закупівлю танків "тризначну мільйонну суму". До питання також був залучений федеральний уряд Німеччини, оскільки він має погодити експорт військової техніки.

Перші машини мають надійти до Збройних сил України у січні 2024 року. Очікується, що усі 14 танків будуть передані до кінця 2024 року, пише видання з посиланням на слова джерела, знайомого з процесом.

Ця підтримка, зазначає видання, ймовірно, буде важливою для України, оскільки є інформація, що перші танки німецького виробництва були пошкоджені під час контрнаступу України.

Читайте також: Німеччина наростить поставки танків Leopard 1 в Україну з липня

Rheinmetall і "Укроборонпром" спільно ремонтуватимуть техніку

Раніше німецький оборонний концерн Rheinmetall та українське державне підприємство "Укроборонпром" уклали угоду про стратегічне партнерство. Як зазначили в "Укроборонпромі", першим кроком співпраці стане технічне обслуговування й ремонт броньованої техніки, переданої Україні. Надалі партнери мають намір спільно виробляти продукцію Rheinmetall в Україні, а також спільно розробляти перспективні зразки озброєння й військової техніки на базі новоствореного спільного підприємства за участі українських й німецьких фахівців.

Початок роботи спільного підприємства запланований на середину липня 2023 року.

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