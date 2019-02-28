 Україна і Великобританія планують розширити співпрацю в оборонній сфері | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2020

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Новини

Україна і Великобританія планують розширити співпрацю в оборонній сфері

Міністри оборони України і Великобританії підписали Меморандум про посилення співпраці між країнами у військовій і військово-технічній сферах.

Британський есмінець в порту Одеси, 7 жовтня

Британський есмінець в порту Одеси, 7 жовтня

Міністр оборони України Андрій Таран та міністр оборони Великобританії Бен Воллес у середу, 7 жовтня, підписали Меморандум про посилення співпраці між країнами у військовій і військово-технічній сферах. Про це повідомляє пресслужба президента України.

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Меморандум передбачає співпрацю в оборонній галузі. "Важливим є залучення фінансування Британського експортно-кредитного агентства у розмірі 1,25 мільярда фунтів стерлінгів. Це має суттєво підвищити ефективність і пришвидшити втілення спільних проєктів в оборонній сфері, що є критично важливим в умовах загострення ситуації, що триває в Чорноморському регіоні", - зазначається у повідомленні на сайті президента України.

За словами Андрія Тарана, йдеться про постачання сучасних зразків військової техніки та новітнього високоточного озброєння, налагодження виробництва окремих видів військової продукції в Україні, а також будівництво об’єктів базування ВМС України, повідомляє пресслужба міністерства оборони України.

"Втілення цих проєктів дозволить значно посилити спроможності та бойовий потенціал українського флоту, взаємосумісність ВМС з військово-морським компонентом держав-членів НАТО. Крім того, розраховуємо, що це стане драйвером відновлення суднобудівної галузі України і дозволить залучити в нашу економіку найсучасніші технології", - зазначив Таран.

8 жовтня міністри оборони обох країн обговорять конкретні заходи для втілення досягнутих домовленостей під час двосторонньої зустрічі.

Підписання меморандуму відбулося в рамках візиту 7 жовтня української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським до Великобританії.

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