Україна дещо піднялася в рейтингу "Індекс сприйняття корупції"

Ситуація зі сприйняттям корупції в Україні за 2019 рік дещо покращилася. Як свідчать дані оприлюдненого в четвер, 28 січня, "Індексу сприйняття корупції" за 2020 рік (Corruption Perceptions Index - CPI), Україна за рік покращила свій показник з 30 до 33 балів. Індекс є оцінкою від 0 (дуже високий рівень корупції) до 100 (вкрай низький рівень корупції). Його щороку оприлюднює міжнародна неприбуткова антикорупційна організація Transparency International (TI).

Таким чином, Україна посіла 117 місце в рейтингу, в якому представлені 180 країн. Торік країна була на дев'ять сходинок нижче та посідала 126 місце в рейтингу.

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Як зазначають в "Transparency International Україна", індекс України у 2020 році покращився завдяки запуску Вищого антикорупційного суду та перезапуску Національного агентства з питань запобігання корупції.

Нові ризики для корупції в Україні

Водночас за останній рік в країні "вималювалися ризики, які можуть суттєво відкинути нас назад у сфері подолання корупції", зазначають в організації. На початку 2020 року там надали українській владі п'ять рекомендацій, які б могли покращити показники України в CPI. "Частково виконано було лише дві з них", - зазначають в "Transparency International Україна". Зокрема, в країні було підвищено ефективність систем запобігання політичній корупції та запроваджено відкритий та підзвітний процес приватизації державного майна.

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Натомість інші рекомендації залишись невиконаними. Зокрема, експерти рекомендували Україні сформувати незалежну та професійну судову владу, забезпечити незалежність та спроможність органів антикорупційної сфери, а також позбавити СБУ повноважень у сфері протидії економічним корупційним злочинам. Частково ці рекомендації в "Transparency International Україна" повторюють і цьогоріч. До них додалася одна - запровадити прозоре та підзвітне управління публічними активами та гарантувати подальший розвиток сфери закупівель.

Гірше, ніж більшість сусідів

Попри певний прогрес Україна досі має гірші показники сприйняття корупції, ніж майже всі її країни-сусідки. Єдиний виняток Росія, яка має 30 балів та посідає 129 місце в рейтингу. Натомість Молдова має 34 бали, Білорусь - 47, Угорщина, Румунія та Словаччина - від 44 до 49 балів, а Польща - 59 балів.

В СРІ 2020 Україна ділить 117 місце з іншими країнами, які теж набрали 33 бали: Єгипет, африканська Есватіні (Свазіленд), Непал, Сьєрра-Леоне та Замбія.

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Середній бал по світу в СРІ 2020 - 43 бали. Середній бал в Західній Європі та Європейському Союзі - 66 балів. Середній бал в регіоні, до якого належить Україна (Східна Європа та Центральна Азія) - 36 балів, зазначають у "Transparency International Україна".

В організації вказують на те, що опублікований Індекс сприйняття корупції свідчить про те, що більшість країн практично не досягла прогресу в боротьбі з корупцією за останнє десятиліття, а більше ніж дві третини країн набрали менше 50 балів зі 100.

COVID - виклик для антикорупційної боротьби

Експерти зазначають, що пандемія COVID-19 негативно позначилася на ситуації з корупцією в світі. "За останній рік кількість повідомлень про вчинення корупції зросла в усьому світі", - йдеться у звіті Transparency International.

"Наявні звіти свідчать, що корупція широко поширена у всій сфері реагування на COVID-19: від хабарництва під час закупівлі тестів, ліків та надання медичних послуг до державних закупівель медикаментів і загальної готовності до надзвичайних ситуацій", - вказують в організації.