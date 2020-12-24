Україна дещо піднялася в рейтингу "Індекс сприйняття корупції"

За 2020 рік Україна продемонструвала лише незначне покращення в світовому "Індексі сприйняття корупції" організації Transparency International та знову опинилася позаду всіх сусідів, окрім Росії.
Ситуація зі сприйняттям корупції в Україні за 2019 рік дещо покращилася. Як свідчать дані оприлюдненого в четвер, 28 січня, "Індексу сприйняття корупції" за 2020 рік (Corruption Perceptions Index - CPI), Україна за рік покращила свій показник з 30 до 33 балів. Індекс є оцінкою від 0 (дуже високий рівень корупції) до 100 (вкрай низький рівень корупції). Його щороку оприлюднює міжнародна неприбуткова антикорупційна організація Transparency International (TI).
Таким чином, Україна посіла 117 місце в рейтингу, в якому представлені 180 країн. Торік країна була на дев'ять сходинок нижче та посідала 126 місце в рейтингу.
Читайте також: Коментар: 2021-й - екватор влади Зеленського. Рік під знаком не тільки президента
Як зазначають в "Transparency International Україна", індекс України у 2020 році покращився завдяки запуску Вищого антикорупційного суду та перезапуску Національного агентства з питань запобігання корупції.
Водночас за останній рік в країні "вималювалися ризики, які можуть суттєво відкинути нас назад у сфері подолання корупції", зазначають в організації. На початку 2020 року там надали українській владі п'ять рекомендацій, які б могли покращити показники України в CPI. "Частково виконано було лише дві з них", - зазначають в "Transparency International Україна". Зокрема, в країні було підвищено ефективність систем запобігання політичній корупції та запроваджено відкритий та підзвітний процес приватизації державного майна.
Читайте також: Як 2020 рік минув для боротьби з корупцією в Україні
Натомість інші рекомендації залишись невиконаними. Зокрема, експерти рекомендували Україні сформувати незалежну та професійну судову владу, забезпечити незалежність та спроможність органів антикорупційної сфери, а також позбавити СБУ повноважень у сфері протидії економічним корупційним злочинам. Частково ці рекомендації в "Transparency International Україна" повторюють і цьогоріч. До них додалася одна - запровадити прозоре та підзвітне управління публічними активами та гарантувати подальший розвиток сфери закупівель.
Попри певний прогрес Україна досі має гірші показники сприйняття корупції, ніж майже всі її країни-сусідки. Єдиний виняток Росія, яка має 30 балів та посідає 129 місце в рейтингу. Натомість Молдова має 34 бали, Білорусь - 47, Угорщина, Румунія та Словаччина - від 44 до 49 балів, а Польща - 59 балів.
В СРІ 2020 Україна ділить 117 місце з іншими країнами, які теж набрали 33 бали: Єгипет, африканська Есватіні (Свазіленд), Непал, Сьєрра-Леоне та Замбія.
Читайте також: "На двієчку": чому Україна скотилася у рейтингу інвестиційної привабливості
Середній бал по світу в СРІ 2020 - 43 бали. Середній бал в Західній Європі та Європейському Союзі - 66 балів. Середній бал в регіоні, до якого належить Україна (Східна Європа та Центральна Азія) - 36 балів, зазначають у "Transparency International Україна".
В організації вказують на те, що опублікований Індекс сприйняття корупції свідчить про те, що більшість країн практично не досягла прогресу в боротьбі з корупцією за останнє десятиліття, а більше ніж дві третини країн набрали менше 50 балів зі 100.
Експерти зазначають, що пандемія COVID-19 негативно позначилася на ситуації з корупцією в світі. "За останній рік кількість повідомлень про вчинення корупції зросла в усьому світі", - йдеться у звіті Transparency International.
"Наявні звіти свідчать, що корупція широко поширена у всій сфері реагування на COVID-19: від хабарництва під час закупівлі тестів, ліків та надання медичних послуг до державних закупівель медикаментів і загальної готовності до надзвичайних ситуацій", - вказують в організації.