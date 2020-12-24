 Україна дещо піднялася в рейтингу ″Індекс сприйняття корупції″ | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Україна дещо піднялася в рейтингу "Індекс сприйняття корупції"

За 2020 рік Україна продемонструвала лише незначне покращення в світовому "Індексі сприйняття корупції" організації Transparency International та знову опинилася позаду всіх сусідів, окрім Росії.

Ситуація з корупцією в Україні покращилася лише несуттєво

Ситуація зі сприйняттям корупції в Україні за 2019 рік дещо покращилася. Як свідчать дані оприлюдненого в четвер, 28 січня, "Індексу сприйняття корупції" за 2020 рік (Corruption Perceptions Index - CPI), Україна за рік покращила свій показник з 30 до 33 балів. Індекс є оцінкою від 0 (дуже високий рівень корупції) до 100 (вкрай низький рівень корупції). Його щороку оприлюднює міжнародна неприбуткова антикорупційна організація Transparency International (TI).

Таким чином, Україна посіла 117 місце в рейтингу, в якому представлені 180 країн. Торік країна була на дев'ять сходинок нижче та посідала 126 місце в рейтингу.

Читайте також: Коментар: 2021-й - екватор влади Зеленського. Рік під знаком не тільки президента

Як зазначають в "Transparency International Україна", індекс України у 2020 році покращився завдяки запуску Вищого антикорупційного суду та перезапуску Національного агентства з питань запобігання корупції.

Нові ризики для корупції в Україні

Водночас за останній рік в країні "вималювалися ризики, які можуть суттєво відкинути нас назад у сфері подолання корупції", зазначають в організації. На початку 2020 року там надали українській владі п'ять рекомендацій, які б могли покращити показники України в CPI. "Частково виконано було лише дві з них", - зазначають в "Transparency International Україна". Зокрема, в країні було підвищено ефективність систем запобігання політичній корупції та запроваджено відкритий та підзвітний процес приватизації державного майна.

Читайте також: Як 2020 рік минув для боротьби з корупцією в Україні

Натомість інші рекомендації залишись невиконаними. Зокрема, експерти рекомендували Україні сформувати незалежну та професійну судову владу, забезпечити незалежність та спроможність органів антикорупційної сфери, а також позбавити СБУ повноважень у сфері протидії економічним корупційним злочинам. Частково ці рекомендації в "Transparency International Україна" повторюють і цьогоріч. До них додалася одна - запровадити прозоре та підзвітне управління публічними активами та гарантувати подальший розвиток сфери закупівель.

Гірше, ніж більшість сусідів

Попри певний прогрес Україна досі має гірші показники сприйняття корупції, ніж майже всі її країни-сусідки. Єдиний виняток Росія, яка має 30 балів та посідає 129 місце в рейтингу. Натомість Молдова має 34 бали, Білорусь - 47, Угорщина, Румунія та Словаччина - від 44 до 49 балів, а Польща - 59 балів.
В СРІ 2020 Україна ділить 117 місце з іншими країнами, які теж набрали 33 бали:  Єгипет, африканська Есватіні (Свазіленд), Непал, Сьєрра-Леоне та Замбія.

Читайте також: "На двієчку": чому Україна скотилася у рейтингу інвестиційної привабливості

Середній бал по світу в СРІ 2020 - 43 бали. Середній бал в Західній Європі та Європейському Союзі - 66 балів. Середній бал в регіоні, до якого належить Україна (Східна Європа та Центральна Азія) - 36 балів, зазначають у "Transparency International Україна".

В організації вказують на те, що опублікований Індекс сприйняття корупції свідчить про те, що більшість країн практично не досягла прогресу в боротьбі з корупцією за останнє десятиліття, а більше ніж дві третини країн набрали менше 50 балів зі 100.

COVID - виклик для антикорупційної боротьби

Експерти зазначають, що пандемія COVID-19 негативно позначилася на ситуації з корупцією в світі. "За останній рік кількість повідомлень про вчинення корупції зросла в усьому світі", - йдеться у звіті Transparency International.
"Наявні звіти свідчать, що корупція широко поширена у всій сфері реагування на COVID-19: від хабарництва під час закупівлі тестів, ліків та надання медичних послуг до державних закупівель медикаментів і загальної готовності до надзвичайних ситуацій", - вказують в організації.

Також за темою

Ukraine Kiew | Anti-Korruptions-Proteste | Verfassungsgericht

Як 2020 рік минув для боротьби з корупцією в Україні 24.12.2020

Володимир Зеленський вимагає від антикорупційних органів "посадок". Але у рік, що минув, влада в Україні не особливо допомагала борцям з корупцією.

Symbolbild Transparency International Korruption

Індекс сприйняття корупції-2018: Україна піднялася, але без прориву 29.01.2019

За підрахунками експертів Transparency International, Україна у 2018 році дещо покращила свої позиції у світовому "Індексі сприйняття корупції". Торік країна посіла 120-те місце із 180 країн.

Symbolbild: Korruption

Прогрес і втрачені можливості: про що свідчить Індекс сприйняття корупції-2018 29.01.2019

Хоча в останні роки Україна покращує позиції у світовому індексі сприйняття корупції, українська влада ігнорує значну кількість рекомендацій укладачів рейтингу.

Реклама

Докладно

Ситуація з корупцією в Україні покращилася лише несуттєво

Україна піднялася в рейтингу "Індекс сприйняття корупції"

За 2020 рік Україна показала незначне покращення в світовому "Індексі сприйняття корупції" Transparency International.  

Середньомагістральний літак Boeing 737 MAX

В ЄС скасували заборону на польоти Boeing 737 MAX

Європейський регулятор з авіаційної безпеки услід за США дозволив комерційну експлуатацію літаків Boeing 737 MAX.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  