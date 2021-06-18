 Угорщина відкрила сухопутні кордони для всіх сусідніх країн, крім України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2021

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Новини

Угорщина відкрила сухопутні кордони для всіх сусідніх країн, крім України

Відтепер в'їхати з сусідніх країн до Угорщини через сухопутний кордон можна без будь-яких передумов та обмежень. Утім, в Угорщині продовжує діяти заборона на ночівлі в готелях для туристів.

Угорщина відкрила сухопутні кордони для всіх сусідніх країн, крім України

Угорщина відкрила сухопутні кордони для всіх сусідніх країн, крім України

Угорщина  скасовує обмеження на перетин кордону, запроваджені ще 1 вересня минулого року року через пандемію коронавірусу. Згідно з розпорядженням прем'єр-міністра країни Віктора Орбана, опублікованому в офіційному віснику Угорщини ввечері у вівторок, 22 червня, до країни без будь-яких обмежень та передумов через сухопутний кордон можуть в'їхати жителі усіх сусідніх країни, крім України. Розпорядження набуло чинності відразу після його публікації, повідомляє інформагентство dpa.

Минулого тижня міністр закородонних справ країни Петер Сіярто заявляв про скасування з 24 червня прикордонного контролю між Угорщиною та сусудніми державами, що входять до Шенгенського простору. Такі дії він пояснив значним зниженням кількості заражень коронавірусом останнім часом.

Заборона в'їзду діяла головно для туристів. Адже раніше Будапешт послабив умови в'їзду для ділових поїздок, для дипломатів та спортсменів, а також осіб, які регулярно перетинають кордон дорогою на роботу.

Водночас на тлі цих послаблень в Угорщині продовжує діяти заборона на прибуття туристів з-за кордону літаком. Також поки заборонені і ночівлі в готелях та хостелах для туристів.

Утім ця заборона не стосується щеплених від коронавірусу жителів 17 країн, з якими Угорщина уклала угоди про взаємне визнання відповідних сертифікатів про вакцинацію. Варто зауважити, що раніше цього місяця Україна та Угорщина домовилися про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

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