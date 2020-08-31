Угорщина дозволила іноземцям в'їзд з діловою метою

Уряд Угорщини дозволив в'їзд для іноземців, які прибувають до країни з діловою метою, попри загальну заборону на подорожі до країни. Цей дозвіл починає діяти із суботи, 5 вересня, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на поправку до відповідного урядового розпорядження, яка з'явилася в офіційному виданні угорського уряду напередодні.

Відповідно до цієї поправки, іноземці можуть в'їжджати до країни для ділових поїздок без проходження карантину та тесту на коронавірус. Для цього особи мають доказати мету своєї поїздки під час перетину кордону. Водночас у поправці не уточнюється, як саме це робити.

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До введення цієї поправки дозвіл на в'їзд до Угорщини могли отримати лише співробітники угорської дочірньої компанії.

Нагадаємо, з 1 вересня Угорщина закрила свої кордони для іноземців. Згідно з планами уряду країни, закриття кордону поки зберігатиметься протягом місяця. Винятки передбачаються для громадян Угорщини, які повертаються додому, а також для дипломатів і підприємців.

Уряд в Будапешті виправдовує суворі правила недавнім різким збільшенням кількості випадків інфікування коронавірусом.

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