 Угорщина дозволила іноземцям в′їзд з діловою метою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Угорщина дозволила іноземцям в'їзд з діловою метою

Угорщина дозволила іноземцям в'їзд для ділових поїздок попри запроваджену нещодавно заборону на подорожі. З діловою метою до країни можна в'їжджати без проходження карантину та тесту на коронавірус.

Поліцейські на австрійсько-угорському кордоні

Поліцейські на австрійсько-угорському кордоні (архівне фото)

Уряд Угорщини дозволив в'їзд для іноземців, які прибувають до країни з діловою метою, попри загальну заборону на подорожі до країни. Цей дозвіл починає діяти із суботи, 5 вересня, повідомляє інформагенція dpa з посиланням на поправку до відповідного урядового розпорядження, яка з'явилася в офіційному виданні угорського уряду напередодні.

Відповідно до цієї поправки, іноземці можуть в'їжджати до країни для ділових поїздок без проходження карантину та тесту на коронавірус. Для цього особи мають доказати мету своєї поїздки під час перетину кордону. Водночас у поправці не уточнюється, як саме це робити.

Читайте також: Корупція в Угорщині: шикарний відпочинок міністра на тлі коронавірусних обмежень

До введення цієї поправки дозвіл на в'їзд до Угорщини могли отримати лише співробітники угорської дочірньої компанії.

Нагадаємо, з 1 вересня Угорщина закрила свої кордони для іноземців. Згідно з планами уряду країни, закриття кордону поки зберігатиметься протягом місяця. Винятки передбачаються для громадян Угорщини, які повертаються додому, а також для дипломатів і підприємців.

Уряд в Будапешті виправдовує суворі правила недавнім різким збільшенням кількості випадків інфікування коронавірусом.

Читайте також: Угорщина: мінус надзвичайний стан, плюс більше влади для Орбана

Дивитись відео 04:36

Угорщина Орбана: корупція та відкат від Європи (19.04.2018)

Також за темою

Berlin Protest gegen Corona-Maßnahmen

КС Німеччини заборонив критикам коронавірусних обмежень встановити табір у Берліні 31.08.2020

Противники карантинних обмежень хотіли встановити табір в центрі Берліна. Вищий адмінсуд землі заборонив його, визнавши загрозою громадській безпеці. Конституційний суд ФРН підтримав заборону.

Deutschland Reiseverkehr am Flughafen Frankfurt

Німеччина подовжує застереження щодо поїздок до третіх країн до 14 вересня 26.08.2020

Уряд Німеччини подовжив застереження щодо поїздок до третіх країн до 14 вересня. Це рішення стосується понад 160 країн, у тому числі й України.

EU Symbolbild Bürokratie

Єврокомісія пропонує спільні правила визначення карантинних зон у ЄС 04.09.2020

У Єврокомісії вважають, що в ЄС мають діяти спільні правила обмежень на подорожі та визначення карантинних зон. Рекомендації Брюсселя ще повинні розглянути держави ЄС.

Реклама

Докладно

Олексія Навального транспортують з Омська в Берлін, 22 серпня 2020 року

Розробник "Новачка" про отруєння Навального

Отруйну речовину дуже точно віддозували й підсипали Навальному в чай, вважає розробник отрути Володимир Углєв.  

Газогон Північний потік-2 прокладають дном Балтійського моря

Якщо "Північний потік-2" зупинять: які будуть наслідки?

Чого побоюється Меркель? Чого позбудеться ФРН? Хто ще постраждає, окрім "Газпрому", якщо зупинять "Північний потік-2"?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  