 Брюссель критикує Угорщину за закриття кордонів для громадян ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.09.2020

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Новини

Брюссель критикує Угорщину за закриття кордонів для громадян ЄС

У Єврокомісії вважають рішення Будапешта закрити кордони на місяць для громадян ЄС дискримінаційним і вимагають пояснень.

Поліція Угорщини контролює автомобілі на австрійсько-угорському кордоні у березні 2020 року

Поліція Угорщини контролює автомобілі на австрійсько-угорському кордоні у березні 2020 року

Європейська Комісія (ЄК) розкритикувала рішення уряду Угорщини закрити кордони для в'їзду громадян країн ЄС. Як зазначили в ЄК у вівторок, 1 вересня, дії Будапешта мають дискримінаційний характер, оскільки зроблено виняток для мандрівників з Польщі, Чехії та Словаччини.

Також у Єврокомісії заявили, що ухвалять найближчим часом рекомендації для спільного підходу країн-членів ЄС щодо обмеження подорожей під час пандемії COVID-19, повідомляє інформагентство AFP.

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Будапешт закрив кордон на місяць

Угорщина з 1 вересня закрила кордони для іноземних громадян. При цьому Будапешт вказав на суттєве зростання кількості інфікованих коронавірусом у багатьох країнах. Обмеження запроваджено на один місяць.

Виняток було зроблено для мандрівників з країн-партнерок Угорщини по Вишеградській четвірці: жителі Польщі, Чехії та Словаччини можуть в'їжджати в країну за умови наявності негативного тесту на коронавірус, зробленого не раніше, ніж за п'ять днів до в'їзду.

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Єврокомісія вимагає від Угорщини пояснень

Єврокомісія у листі вимагає від уряду в Будапешті пояснення такого кроку. Як зазначив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, у листі вказано "на важливість цілісності Шенгенського простору, а також на недискримінаційне застосування заходів на кордоні щодо всіх громадян ЄС".  

Оскільки питання охорони здоров'я і в'їзду в країну перебувають у компетенції національних урядів, Єврокомісія не може вживати заходів щодо самого рішення про обмеження в'їзду.

Брюссель хоче припинити хаос у правилах

Єврокомісія також оголосила 1 вересня про намір ухвалити найближчими днями рекомендації для країн-членів ЄС щодо обмеження поїздок у часи пандемії COVID-19. Речник комісії вказав при цьому на три головні пункти, які потрібно врегулювати: спільні критерії оцінки епідеміологічних ризиків; систему зонування для територій ризику; а також єдиний підхід при в'їзді з територій ризику, як-от тестування чи перебування в самоізоляції.

Утім, як зазначив один із дипломатів у Брюсселі в коментарі агентству AFP, не зрозуміло, чи погодяться держави на спільний підхід в принципі, оскільки ці питання перебувають у компетенції національних урядів.

Повернення обмежень на кордонах ЄС

Після закриття кордонів через пандемію COVID-19 навесні цього року у ЄС домовилися відкрити внутрішні кордони з 15 червня. Однак збільшення кількості випадків зараження коронавірусом у низці країн призвело до того, що окремі столиці знову почали запроваджувати обмеження для окремих держав ЄС або регіонів. Так, 19 серпня Фінляндія повідомила про рішення обмежити в'їзд з більшості країн з так званої "зони ЄС+"

Окрім того, у країнах діють різні критерії оцінки епідеміологічних ризиків, а тому існують розбіжності між державами ЄС у віднесенні окремих регіонів до "червоної" зони.

Дивитись відео 25:43

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