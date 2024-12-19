Удар РФ пошкодив лікарню Кривого Рогу, є відключення світла

Удар РФ пошкодив лікарню Кривого Рогу, є відключення світла19 грудня 2024 р.
Російські війська ввечері в середу, 18 грудня, завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області, повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.
"Вибух. Ракетна атака. Повторні виходи", - написав він у Telegram.
Пошкодження цивільної інфраструктури, відключення світла
Вночі Вілкул поінформував, що російським ударом "перебито центральні колектори, електрика, тролеї".
"Багато пошкоджень в багатоповерхівках. Постраждала лікарня. Штаб допомоги працює. Водники, енергетики, транспортники та комунальники ліквідують наслідки", - зазначив він.
У зв'язку з атакою є відключення електрики навкруги.
При цьому, за словами Вілкула, обійшлося без жертв і постраждалих.
Як повідомлялося, 6 грудня армія РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок якого загинули троє людей, ще 17 отримали поранення. А внаслідок удару по місту 21 листопада постраждали 26 людей.