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Удар РФ пошкодив лікарню Кривого Рогу, є відключення світла

Максим Сидоржевський
19 грудня 2024 р.

Росія завдала по Кривому Рогу ракетного удару. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

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Рятувальник на місці одного з ударів РФ по Україні
Рятувальник на місці одного з російських ударів (архівне фото)Фото: State Emergency Service of Ukraine in Sumy region/Handout/REUTERS

Російські війська ввечері в середу, 18 грудня, завдали ракетного удару по Кривому Рогу  Дніпропетровської області, повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Вибух. Ракетна атака. Повторні виходи", - написав він у Telegram.

Пошкодження цивільної інфраструктури, відключення світла

Вночі Вілкул поінформував, що російським ударом "перебито центральні колектори, електрика, тролеї".

"Багато пошкоджень в багатоповерхівках. Постраждала лікарня. Штаб допомоги працює. Водники, енергетики, транспортники та комунальники ліквідують наслідки", - зазначив він.

У зв'язку з атакою є відключення електрики навкруги.

При цьому, за словами Вілкула, обійшлося без жертв і постраждалих. 

Як повідомлялося, 6 грудня армія РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок якого загинули троє людей, ще 17 отримали поранення. А внаслідок удару по місту 21 листопада постраждали 26 людей.

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