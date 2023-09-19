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Удар РФ по Львову: під завалами виявили тіло загиблого

Анастасія Шепелева
19 вересня 2023 р.

Під завалами промислового складу у Львові, по якому Росія вночі вдарила дронами, виявили тіло працівника. За словами Андрія Садового, росіяни влучили по місцях, де зберігалася гуманітарна допомога.

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ДСНС. Рятувальники. Пожежники. Вогнеборці. Пожежа. Загоряння.
Ілюстративне фото вогнеборцівФото: State Emergency Service Of Ukraine/REUTERS

Внаслідок удару російських дронів по промисловому складу у Львові загинув чоловік - працівник підприємства. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий зранку вівторка, 19 вересня.

"Під завалами знайшли тіло загиблого чоловіка, який працював на складі", - написав Садовий у Telegram.

У відеозверненні він розповів, що внаслідок удару знищені три складські приміщення, де зберігалися продукти харчування, вікна, двері, побутова хімія, зокрема гуманітарна допомога благодійної місії "Карітас-Спес".

"У багатьох місцях є загоряння, пожежники працюють, наслідки надзвичайно складні. Щойно спілкувався з керівником "Карітасу". Вони якраз отримали гуманітарну допомогу - теплі речі, одяг, взуття, генератори, - щоб зі Львова відправляти в інші точки України. Зараз це все горить", - сказав Садовий та додав, що площа загоряння становить близько 10 тисяч метрів квадратних.

Він назвав пожежу однією з наймасштабніших з точки зору руйнації матеріальних цінностей та припустив, що збитки становитимуть сотні мільйонів гривень.

Цієї ночі російські війська запустили по Україні 30 ударних дронів типу Shahed, 27 з яких збили сили протиповітряної оборони. Три влучання зафіксували по промислових складах у Львові. Внаслідок атаки поранень зазнав чоловік, якого госпіталізували з відкритим переломом кінцівки.

Також Росія запустила вночі балістичну ракету "Іскандер-М" по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок влучання зайнялася багатоповерхова будівля. Вибуховою хвилею пошкодило фасади трьох багатоповерхівок, вікна та двері в інших будинках, а також у школі та дитячому садочку. Жертв немає. 

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